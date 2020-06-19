【政府救國泰】陳茂波：國泰是維持港航空網絡關鍵　重申並非「入主」國泰　

▲ 財政司司長陳茂波重申，政府對國泰的援助，是一個中線投資，不代表政府「入主」國泰。

港府早前 牽頭推動 國泰 （00293） 390億元重組方案。 財政司司長陳茂波出席 立法會特別會議時表示，重申政府對國泰的援助，是一個中線投資，不代表政府「入主」國泰，亦無意成為國泰的長期股東。

他又指，認股權證的出現是為提升政府的投資回報，認股權證5年後可轉售予第三方，暫無特定出售的人選，但要求太古 （00019） 在繳清所有欠款前，太古需維持國泰的控股股東地位。

立法會經濟發展事務委員會及財經事務委員會的聯席會議今日討論政府向國泰航空投資事宜，國泰未有派代表出席。

對於港府以土地基金向國泰注資， 他指，此舉為支持 本港航空樞紐的發展，同時亦可獲得合理的投資回報。他又指，國泰穩定運作， 是維持本港航空網絡的關鍵要素之一， 地位無可替代。

陳茂波又重申，為免角色衝突，不會派政府官員加入國泰董事局或擔任觀察員，也不會干涉國泰的日常運作。觀察員雖然沒有投票權，但有權召開會議、質詢及向管理層索取資料。

另外， 陳茂波無證實香港航空有否同樣尋求政府財政支援。他僅稱，港航與國泰的規模無法相比，港航在疫情前已出現營運困難，而國泰則是受疫情影響，兩者不能相提並論。

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