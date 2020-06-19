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【5G手機】防彈少年團版Galaxy S20+登陸香港

科技 15:30 2020/06/19

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三星於今（19日）宣布，防彈少年團版Galaxy S20+將會在香港發售，現已正式接受預訂。

早前，三星（Samsung）與防彈少年團BTS聯名推出Galaxy S20+及Galaxy Buds+耳機，引起一眾粉絲關注。三星就於今（19日）宣布，兩款產品將會在香港發售，現已正式接受預訂，預售期間顧客更可享限定優惠。

三星宣布，由即日起至7月8日期間，顧客可在三星專門店及CSL Mobile預購防彈少年團版Galaxy S20+ 5G，手機定價為8,398元。顧客在預售期間購買，更可以半價優惠購買Galaxy Buds+無線耳機。

<<【5G手機】三星Galaxy S20戰術軍用版手機登場　專為美軍而設

<<三星Galaxy S20+奧運版取消　明年或改推另一款特別版手機

另外，現時用戶亦可於三星專門店、指定零售商或經銷商預購Galaxy Buds+ 耳機，售價為1,698元。凡以正價預購Galaxy Buds+ 耳機用戶，則免費獲贈無線充電板BTS Edition。目前Galaxy S20+及Galaxy Buds+耳機產品均會在7月9日正式發售。

是次三星推出Galaxy S20+ 5G防彈少年團版，機身採用紫色玻璃金屬設計，手機預載BTS主題桌面和粉絲社群平台Weverse。而Galaxy Buds+無綫耳機、Buds+充電收納盒及智能保護殼同樣採用紫色設計，並以BTS的標誌以及紫色愛心圖案作點綴。

<<立即參加，如何抓緊中國00後消費商機

責任編輯：李寶如

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