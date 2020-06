【美國大選2020】「特朗普沒能耐勝任總統」博爾頓新書出版或受阻

距離美國大選5個月,美國總統特朗普的前白宮國家安全顧問博爾頓即將出版新書,披露他任內特朗普政府的內幕,勢必成為特朗普競選連任的一大衝擊。博爾頓接受電視訪問時更明言:「特朗普沒能耐勝任總統。」

博爾頓(John Bolton)即將出版新書《The Room Where it Happened》,未出版已鬧得滿城風雨。目前白宮以國家安全為由,正在審查書中內容,博爾頓和總統特朗普的唇槍舌劍不斷。

博爾頓在接受電視訪問時,直言:

(“I don’t think he has the competence to carry out the job.”)

書中披露博爾頓任白宮國家安全顧問的17個月期間,特朗普曾懇求國家主席習近平購買美國農產品,以助連任;他認為,特朗普任內每個決定都是以能否助他連任為考慮準則。

「除了對特朗普(Donald Trump)連任有好處外,我確實沒有聽到別的原則。」

(“There really isn’t any guiding principle that I was able to discern other than what’s good for Donald Trump’s reelection.”)