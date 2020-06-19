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【美國大選2020】「特朗普沒能耐勝任總統」博爾頓新書出版或受阻

環球社會熱點 15:10 2020/06/19

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博爾頓接受電視訪問時明言：「特朗普沒能耐勝任總統。」

距離美國大選5個月，美國總統特朗普的前白宮國家安全顧問博爾頓即將出版新書，披露他任內特朗普政府的內幕，勢必成為特朗普競選連任的一大衝擊。博爾頓接受電視訪問時更明言：「特朗普沒能耐勝任總統。」

博爾頓（John Bolton）即將出版新書《The Room Where it Happened》，未出版已鬧得滿城風雨。目前白宮以國家安全為由，正在審查書中內容，博爾頓和總統特朗普的唇槍舌劍不斷。

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博爾頓在接受電視訪問時，直言：

「我不認為他（特朗普）有能耐勝任總統一職。」

（“I don’t think he has the competence to carry out the job.”）

書中披露博爾頓任白宮國家安全顧問的17個月期間，特朗普曾懇求國家主席習近平購買美國農產品，以助連任；他認為，特朗普任內每個決定都是以能否助他連任為考慮準則。

「除了對特朗普（Donald Trump）連任有好處外，我確實沒有聽到別的原則。」

（“There really isn’t any guiding principle that I was able to discern other than what’s good for Donald Trump’s reelection.”）

總統特朗普連續第2日就新書進行反擊，在社交網站連續發布帖文，批評博爾頓的新書充滿謊言，純屬虛構，又指自己從未說過書中提及的許多荒謬說法。他將此歸咎於博爾頓不滿被革職而作出報復，嘲諷他是「生病的幼犬」(sick puppy)。

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眾議院議長佩洛西說，正諮詢其他民主黨議員，是否就新書的指控傳召博爾頓到國會作證。

白宮已以國家安全為由，要求在著作出版前先進行審查，原定於6月19日完成審查，讓著作在6月23日如期出版。目前，司法部正以洩露國家機密為由，申請法院禁令，盼禁止著作出版。

記者：葉芷樺
 

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