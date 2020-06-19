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【港股追蹤】又再破頂　大行話睇600元

股樓投資 15:05 2020/06/19

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港股今早低開超過90點後，一度跌超過130點，其後市況反覆靠穩，午後更最多倒升超過300點。要數到當中的領軍股份，當然非恒指火車頭騰訊控股（00700）莫屬，股份昨日升1.6%，以全日最高位收市，技術上出現陽燭，今日繼續有好表現，高見465.6元，創超過兩年半新高，股份收報460.4元，升0.5%。

今日再升逾1%後，股價再次刷新近年高位。翻查資料，現水平距離歷史高位，即2018年1月29日的476.6元，只差不足3%，市況繼續靠穩的話，或有望在月內達標。

相關文章：【摩笛吹奏】大摩重新看好　升恒指目標再薦15隻中港股　

摩通最新報告指，騰訊近期公布了遊戲產品線及推出時間表，認為股份吸引力會增加，或進入自2008年以來，最強的遊戲推出周期，帶動今年及明年盈利增長勢頭，故繼續給予增持評級，目標價更由550元，提升至600元，以現價計，仍有近30%上升空間。

彭博數據顯示，股份今年預測市盈率已升至約34倍，估值升至近年區間頂部，但明年預測市盈率約28倍，反映市場預期公司盈利可望保持約20%水平的增長，加上近期股價技術走勢強勁，升穿歷史高位只是時間問題。

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撰文 : 古植平

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