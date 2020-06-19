【中印衝突】英媒揭中方使用狼牙棒 印度專家鬧野蠻

中印爆發嚴重數十年來最嚴重的邊境衝突，兩國軍隊未有開槍駁火，但仍導致20名印度士兵死亡。英國廣播公司（BBC）發布一張照片，指相中武器為中方在衝突中用到的狼牙棒。率先於網上公開武器照的印度國防分析師，更狠批中國行為野蠻（barbarism）。

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中印兩國軍隊周一（15日）於中國新彊及印度印控克什米爾邊境，爆發大規模衝突。《印度報》（The Hindu）指，解放軍曾使用狼牙棒和石頭，也對印度軍隊發動水攻。

BBC周四（18日）表示，取得一張由印度官員提供的照片，相中為解放軍在周一衝突中用到的武器狼牙棒。相中可見武器由多枝佈滿鐵釘的鐵棒組成，鐵棒上更有生鏽的痕跡。

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BBC指這張照片最早由印度國防分析師舒克拉（Ajai Shukla），發布到社交媒體Twitter。舒克拉更於Twitter批評中方使用狼牙棒的行為野蠻（barbarism），必須受到譴責。

據悉，中印兩國政府也沒有對這張武器照作出回應。

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中印兩國的邊境衝突已持續多年，雙方於1996年達成協議，禁止在邊界使用槍械及爆炸物，以免兩國爆發死傷，令衝突升級。是次為中印兩國自1975年以來，首次因邊境衝突有人死亡。

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責任編輯：何穎兒

▲ BBC發布相片指中方在中印邊境衝突中用到狼牙棒，印度國防分析師更狠批中國行為野蠻（barbarism）。