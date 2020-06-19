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【港股追蹤】「生發發」重見300元　港交所能否打破見頂宿命？　

股樓投資 16:10 2020/06/19

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不經不覺，港交所(00388) 在這個夾雜全球疫情以及複雜政治環境的時期中，成功重上300元關口。在2008年金融海嘯爆發前夕的股市熱潮中，港交所最高亦只上抵265.6元。港交所只分別曾於2015年港股大時代，及2018年初中美貿易戰爆發前夕成功突破300元。這是否代表，該股愈來愈接近見頂的時刻？

相關文章：【港股追蹤】巨企一招股　港交所又破頂

參考2015年及2018年，恒指最高分別有28588點及史上最高位33484點。而在近月，騰訊(00700)雖繼續強勢，然而在滙豐(00005)及中石油(00857)等舊經濟股同時受累低息環境及低油價之下，恒指最高亦只能突破25000點。再看對港交所重要性甚高的單日成交，2015年及2018年分別出現單日2,000億成交的情況，而截至今年5月，港股日均成交雖亦見1,100億元，單日2,000億成交個案尚未出現。因此今次港交所升勢的，明顯是一眾大型中概股如美團(03690)、網易(09999)及京東(09618)回流的趨勢所帶動。

相關文章：【中概股回歸】京東網易傳獲批上市　花旗看好這贏家衝破300元

可以預期，推動港交所繼續企穩300元以上，打破見頂的宿命的關鍵，很視乎於下列數點能否悉數實現。首先是規模同樣大型的中概股如百勝中國、拼多多和百度等，日後會否同樣赴港上市，從而提振港交所上市費收入。第二是恒指日後會否納入更多阿里(09998)、美團這類高市值新經濟股，並同時減少低市值的舊經濟藍籌，更反映目前中港經濟生態及提高恒指動力，推高大市氣氛。最重要的是，美團、京東、網易以至阿里等深受內地股民熟悉，卻同時是同股不同權股份，日後會否被列入港股通股份。一旦上述股份容許北水吸納，無疑將推動港股日均成交更上一層樓，同時利好港交所股價。

撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 經濟

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