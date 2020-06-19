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【走佬去歐洲】移民塞浦路斯門檻低 ？ 永久居民可享歐盟醫療體系

環球政經 14:58 2020/06/19

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近來移民繼續成為港人最關注話題，英國有關方面稱有可能讓BNO持有者取得居留權，更令不少港人蠢蠢欲動，另外與我們相隔不遠的台灣也成為熱門之選。除了以上比較正路的移民選擇之外，歐洲還有其他小國可以做考慮，處於歐洲地中海的冷門小國塞浦路斯可能令你有意想不到的驚喜。

相關文章：【BNO】英內政大臣倡BNO港人居英5年後可申入籍 配偶子女都可申請

要申請這個歐洲小國的永久居留權申請門檻其實不高，只需要30萬歐元（約254萬港元）。2012年，塞浦路斯內務部頒布了移民法例，允許非歐盟國家居民在塞浦路斯購買不少於30萬歐元的房產，從而獲得永久居留權，另外一種方法為投資200萬歐元，購買多套住宅，幾個月就可取得當地護照。

相關文章：【金融界福音】 日本將接收香港金融專業人才  提高港人移民機會？

取得居留權的門檻不高當然吸引，但生活指數低也是塞浦路斯的另一「殺著」，以塞浦路斯南部第二大城市利馬索爾為例，一家三口的生活費只要1,000歐元（約8,500港元）都已經足夠。此外，塞浦路斯的醫療體制亦相當完善，只要取得該國永久居留證，便可申請一張歐盟醫療卡（European Health Insurance Card），而此醫療卡，同時在其他歐盟成員國通用，可使用他國的醫療服務。

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撰文 : 歐高榮

BNO

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