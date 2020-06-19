【中美角力】美前官員：夏威夷會談由中國提議舉行

中美關係又再升級之際，中央政治局委員楊潔篪周三在夏威夷與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面。美國國務院前官員接受美媒訪問時指，相信今次會面是由中國邀請。

美國《華爾街日報》報道指，中美雙方直至現時為止，都不願公開是那一方提議今次會面，雙方的說法亦不一致。

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曾在奧巴馬政府任美國國務院亞洲事務高級官員拉塞爾（Daniel Russel）接受《華爾街日報》訪問時表示，相信是由中方提議要會面。

拉塞爾認為，中方希望透過今次會面，阻止美國對雙方的安全、經濟及外交政策爭端採取更強硬的行動。拉塞爾指出，現時中國認為最大問題是香港、台灣及經濟。

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拉塞爾解釋指，楊潔篪希望可透過今次會面，向蓬佩奧表達訂立港區安全法不是如外界所說般糟糕。而在台灣方面，中方希望阻止美國行動升級，包括與台灣官員展開高級別會面、讓美國軍艦訪問台灣港口等。

拉塞爾指，中方可能擔心特朗普或許會放棄貿易協議，而傾向顯得強硬並重新徵收大規模關稅。

另外，亦有美國前高級貿易官員指出，中國官員向來甚少以電話方式與外國官員溝通，因面對面會面可增加升職的機會，亦有內部宣傳作用。

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責任編輯：楊心悅