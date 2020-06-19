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世銀：停學或令這代學生損失10萬億美元

環球政經 17:21 2020/06/19

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為防止新冠病毒疫情擴散，全球許多學校至今仍然維持停課，以保障學生的健康。而世界銀行周四（18日）就發布報告稱，當前學生或將因此而損失10萬億美元（約77.5億港元）。

世銀報告中稱，4月疫情高峰期時，全球約有16億學生無法正常返校。基於學校關閉長達5個月、以及缺乏有效的補償的情況下，現時中、小學生每人平均每年或損失872美元（約6,758港元），相當於每名孩子人生中在學時間合共損失約16,000美元（約124,000港元）。

疫情之前，每個學生在學齡期間經調整後的教育時間本為7.9年，但疫情造成的學校關閉，將導致學生的有效學習將從7.9年下降到7.3年。而報告指，上述這些損失可能會導致全球經濟損失10萬億美元，大約佔學生完成所有基礎教育的總支出的16%，主要原因是社交隔離措施造成學生學習水平降低，再加上而由於疫情造成家庭收入減少，近700萬中、小學生可能因此輟學。

相關文章：【大預言家】新冠肺炎好大件事？　德銀預言4大災難事件將摧毀全球經濟　

與此同時，新冠疫情造成的輟學以及失業，更可能使女性更易受到傷害，加劇排斥和不平等情況，特別是對殘疾人和其他邊緣化群體而言。因此世銀呼籲學校實行遠程學習，利用科技為學生提供學業連續性，並敦促各國政府采取行動，因應各自衛生狀況，在安全條件下重開校園。

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撰文 : 國際組

銀行 學校 世界銀行 經濟 疫情

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