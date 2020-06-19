【品牌有段故】「富士急」社長搭過山車影片被廣傳　細看樂園發展史

▲ 「富士急」於1964年開業，至今已有56年歷史。(「富士急」樂園官網圖片)

隨著疫情有所放緩，日本大型遊樂場亦陸續重開。近日一段有關「富士急」社長示範搭過山車的短片，在網絡上被廣傳，令富士急更受注目。

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事源日本多個遊樂場制訂防疫準則，包括要求遊客使用遊樂設施時，避免張開嘴巴尖叫，以減低飛沬傳播風險，但不少民眾均表示難以遵守，故「富士急」樂園社長堀內光一朗隨即示範，如何在搭過山車不尖叫，冀鼓勵「每個人都辦得到」。園方在官方Twitter貼上示範影片，可見社長在過程中面無表情之外，更不時淡定整理頭髮及口罩。影片公開後，至今已吸引397.4萬人次觀看，宣傳效果甚佳。

事實上，「富士急」樂園一直亦廣受旅客歡迎，樂園以高刺激性遊樂設施聞名，「富士急」於1964年開業，至今已有56年歷史。自1996年過山車之王「FUJIYAMA」登場以後，樂園每隔5年就會增建高刺激性遊樂設施，以刷健力士世界紀錄，例如2011年登場的「高飛車」被認證為世界上最大傾斜角度（121°）的雲霄過山車，且完成14項健力士記錄。

不過，除了高刺激性遊樂設施，從2000年開始，樂園也陸續加入更多親子遊樂設施及主題園區，以拓展家庭客為目標。

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責任編輯：蘇穎琪

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