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【香港經濟】本港5月份破產呈請激增至2079宗　創03年6月以來新高

股樓投資 15:38 2020/06/19

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疫情重挫本港經濟，最新失業率也升至5.9%，創逾15年來的最高水平。破產管理署今天（19日）公布的最新強制公司清盤案及破產案的統計數字，5月份提交破產呈請的數目高達2,079宗，創2003年6月以來的17年新高。


5月份的最新破產呈請數目，相對4月份的只有6宗，按月大增逾2,073宗或345倍，數字按年增長199%。不過按月數字激增，相信是由於早前疫情下政府機構多個月未有提供服務，破產管理署自今年五月四日起恢復正常服務，因此累積不少破產呈請個案。

此外，今年首5個月合共錄得3,611宗提交呈請書的數目，較去年同期也增加12.6%。至於5月份發出接管/破產令的數目為462宗，按月及按年分別跌16.3%及10.1%。

 

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撰文 : 陳詠妍

破產管理署 失業 疫情 失業率

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