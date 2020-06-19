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【網購優惠】ZALORA購物節將至　低至兩折優惠

理財智慧 14:41 2020/06/19

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時裝網購平台ZALORA的「Big Fashion Sale」購物節將於下周三(24日)開始，多個品牌Under Armour、Adidas、Superdry、Calvin Klein、Birkenstock、ALDO、Guess、Mango、Coach、Topshop都有折扣優惠，低至兩折。

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ZALORA近年新增的類別：化妝及護膚品、童裝、日常必需品、家庭用品和電子用品等。ZALORA近期致力擴展產品類別去滿足不同客戶的需求， 已上架的新品牌剛好趕得上迎接年中大型購物節。在6月24日至30日購物節期間，ZALORA每天都會推出不同的優惠。

 

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