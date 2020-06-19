【港交所股價】港交所300元「狼來了」？

▲ 港交所股價曾觸及300元，但以往兩次達300元都不幸遇上港股見頂。

港交所 （00388） 月底上市滿20年，港交所周五（19日）股價再次觸及300元心理關口，為港交所上市20以來第三次，不過前兩次港交所達到300元，港股走勢都處於強弩之末，隨即遇上宏觀風險，今次港交所300元又會否是「狼來了」？與前兩次基本面又有何不同？

【港交所股價】港交所破頂觸300元大關 逾千個沽盤排隊先出貨

2015年－港股大時代

滬港通2014年開通，A股於翌年回暖，兩大因素疊加下，港股走勢被A股拉動，2015年4月一度傳出內地或取消滬港通總額度限制，滬港通南下交易首次「用盡」，令港股單日成交曾達2000億元。

港交所於2015年4月13日首次觸及300元，5月26日首次在300元以上收市，並高見311.4元，為港交所股價歷來最高位。不過，港交所未能長居於300元之上，6月2日後未再重上300元。

港股大市方面，恒指早於4月27日高見28588點，創2007年後新高，其後大市見頂回落，與港交所首見300元與恒指見頂日，相差10個交易日。

2018年 - 貿戰前樂觀

港股2018年初因應環球經濟前景轉樂觀、美股升幅強勁，恒指曾升至30000點以上，港股再現2000億元單日成交。

港交所於1月18日首次觸及300元，22日再次在300元以上收市，但月底已經失守。

恒指就於1月29日創33484點新高後回吐，雖然2月港股走勢不弱，但未能再度突破，相反3月美國啟動對華貿易戰，港股氣氛轉輾而下，全年恒指累跌4073點，反為7年以來最差。

2020年 - ？

港交所是次再達300元與港股大市關連度不如前兩次。受制於本地股疫情、社會事件陰影未散，恒指於24000至25000點徘徊，不及2015、18年時表現。以港交所收入重要指標－港股成交，單日成交未達當時氣氛最熱烈的2000億港元，港交所未來能否企穩300元以上關鍵，正正是交易所可以不再單靠港股氣氛炒上。

港交所強勢很大程度受惠於中資科網股狂潮，不單騰訊 （00700） 重現兩年高位，更重要是，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、美團點評 （03690） ，以至新回流的網易 （09999） 、京東 （09618） 相繼在港上市，且長期佔據十大成交榜，令外界憧憬港股成交有結構提升。

事實上，雖然港股現貨成交金額仍遜於以往歷史高位，但期貨等衍生產品近年成交額累增近5成，港交所收入漸漸不再單靠港股成交，也反映在香港投資的投資者組合有化學變化。

當整個市場基本產品組合改變，投資者不止交易股份，對其他衍生品的風險管理需求增加，都能令港交所不再憑「周期性」上落300元。

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記者：麥德銘