【新股IPO】綠城管理通過上市聆訊　集資額近20億元

綠城中國（03900）分拆綠城管理通過港交所上市聆訊，據外電早前報道指，綠城管理計劃籌資約2.5億美元（約19.5億港元），瑞信及德銀為聯席保薦人。

據初步招股文件披露，綠城管理成立於2010年，是中國房地產市場最大的代建公司。截至2019年底，綠城管理於中國26個省、直轄市及自治區的85座城市及於柬埔寨一座城市擁有260個代建項目，管理總建築面積為6,750萬平方米。期內擁有72個個新訂約項目，新訂約總建築面積約為1,600百萬平方米，佔中國代建市場的市場份額達23.7%。

綠城管理2019年收入為19.9億元（人民幣，下同），按年增長34.5%；股東應佔純利3.25億元，按年微跌3%，主要受已終步經營業務帶來1,510萬元虧損所致。不過，集團毛利率有下跌趨勢，由2017年56.8%，降至2018年50.2%及2019年44.2%。

據綠城國早前宣布，於6月19日，若股東持有53股綠城中國，可認購一股綠城管理預留股份，預留股份的保證配額可能並非一手完整買賣單位的綠城管理股份，或會持有碎股。

截至2時半，綠城中國報8.24元，升0.1%，成交額3,220萬元。