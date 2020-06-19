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微信新增「拍一拍」功能　方便與親朋好友打招呼

科技 14:45 2020/06/19

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微信團隊昨日宣布，將在微信推出一個名為「拍一拍」的功能，方便與親朋好友打招呼，適用於個人聊天及群組聊天。

微信團隊昨（18日）日宣布，將在微信推出一個名為「拍一拍」的功能，方便與親朋好友打招呼，適用於個人聊天及群組聊天。該功能上線後，迅速引發網民激烈討論，更有網民批評微信新增「拍一拍」功能的用意，一度成為微博熱搜榜的首位。

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用戶只需在對話頁面中，連續點按對方頭像兩次，當對方頭像與手機出現震動後，聊天界面就會顯示出「你拍了拍xx（ID名稱）」的提示。外界指，新功能與早前騰訊QQ 上的「抖窗口」功能相似，但同樣屬於提醒功能的「拍一拍」並不會強制提醒，只會在聊天對話框顯示一行「你拍了拍XXX」的字樣，但不會接收到「拍一拍」產生的震動提示和彈窗提示。用戶如想試玩新功能，只需更新最新iOS v7.0.13版本即可。

此外，微信「拍一拍」上線後，迅速被網民挖掘出各類玩法，包括有人給好友改名備註，大玩詞語接龍遊戲，例如「你拍了拍『馬屁』」、「你拍了拍『自己的錢包』」等等。另外，還有熱心的網民創作「微信拍一拍小尾巴生成器」，輸入想要的暱稱和後綴，便能生成特定效果。

有熱心的網民創作「微信拍一拍小尾巴生成器」，輸入想要的暱稱和後綴，便能生成特定效果。（微博截圖）

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對於此項新功能，不少網民揶揄，認為作用不大；也有網民在微博中留言表示微信有時間不做實用的事，例如優化語音超速播放功能、刪除對話框聊天記錄保留等。不過也有網民大讚方便，指「拍一拍」功能出現後，再也不用跟對方打招呼問好。

有網民在微博中留言表示微信有時間不做實用的事，例如優化語音超速播放功能、刪除對話框聊天記錄保留等。（微博截圖）

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責任編輯：施雯雯

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