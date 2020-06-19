▲ 【中印衝突】印度商會籲抵制中國貨 清單列逾500貨品

中印爆發逾40年來最嚴重衝突，印度反華情緒高漲，有商會及網民發起抵制中國產品。印度全國貿易商總會多次呼籲全國抵制中國貨，直至明年年底，並列出超過500種建議抵制的貨品。印度網民在Twitter上使用的「杯葛中國」標籤，登上熱門排行榜。

印度在5月初已出現抵制中國貨的聲音，當時中國與印度在印控克什米爾拉達克地區（Ladakh）有領土爭議。其後，印度軟件公司推出一款「Remove China Apps」的應用程式，獲500萬下載。

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印度全國貿易商總會（CAIT）日前發公開信，呼籲全國抵制中國貨，以降低來自中國的進口。商會列出500多款可抵制的中國貨，包括印度嚴重依賴中國進口產品－快速消耗品（FMCG）、耐用消費品、玩具、傢俱材料、服裝等。

CAIT 表示，目的是減少印度對中國的依賴；應抵制到2021年12月，減少進口中國製成品，涉及130億美元或約10億盧比（逾1000億港元）。

另外，路透社引述消息人士指，印度政府正考慮對中國及其他地區進口的300種商品，設置更高貿易壁壘及提高關稅，涉及80億至100億美元（627至780億港元）。

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▲ 印度示威者焚燒中國貨品，並展示印度國旗。

記者：韓羚