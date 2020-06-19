【2020年世界競爭排名】新加坡蟬聯第一　美國、香港排名雙雙下跌

國際管理發展學院發布《2020年世界競爭力年報》，新加坡與去年一樣繼蟬聯冠軍，香港則失去亞軍跌至第五位。

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是次排名中，首三位除了新加坡可以保持在第一位外，均換上其他國家城市取得，分別是丹麥奪得第二位，比去年上升6位；瑞士則由去年的第4位上升一個排名奪得第3位。首十位當中，大部分國家城市均有上升趨勢，唯獨有3個國家城市排名下跌。

當中，跌幅最高為美國，由去年第3位下跌7位，變成第10位；其次為阿拉伯聯合大公國由去年的第五位變為今年的第9位，下跌4個位；最後則為香港，由去年第2位跌至今年第5位，下跌3個位。事實上，除了新加坡和台灣（由第16位上升到第11位），大部分亞洲經濟體的排名也比去年有所下跌。

國際管理發展學院表示香港的排名下降是因經濟表現疲弱、社會動盪以及受內地經濟影響所致。

政府發言人指，在眾多因素中，香港在「商業法規」的排名維持全球第一位。在「體制架構」子因素中，香港在「法規架構」指標的排名由全球第二位上升至第一位，在「匯率穩定性」指標的排名亦由全球第十九位上升至第一位。這些處於全球前列的排名再次肯定香港的制度優勢，特別是在法律和貨幣事宜方面。

2020年世界競爭排名首十位 今年排名 國家/城市 去年排名 1 新加坡 1 2 丹麥 8 3 瑞士 4 4 荷蘭 6 5 香港 2 6 瑞典 9 7 挪威 11 8 加拿大 13 9 阿聯酋 5 10 美國 3

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