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環時斥滙豐與美國勾結 滙豐︰多年來為中國發展的「堅定支持者」

金融經濟 13:55 2020/06/19

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滙豐表示，未來會加大對內地業務的投入。

滙豐 （00005） 在「滙豐中國」微信公眾號上發聲明指，注意到網絡上出現有關滙豐的一些具有誤導性的傳言，缺乏事實依據，希望就此做出澄清。滙豐表示，多年來「從未間斷對內地的服務」，未來亦會增加對內地市場的投入。

內地官方媒體《環球時報》英文版在周三（17日）報道中，引述了一位匿名的北京觀察員稱，滙豐「可能會在中國被起訴，並最終因與美國政府『無恥』勾結，而要退出中國市場。」

the bank could be sued in Chinese courts and eventually pushed out of the market for its "shameless" collusion with the US government to hamstring Huawei.

該報道內容主要有關於滙豐裁員計劃，並提及該行在華為孟晚舟案中「與美國政府勾結」。

滙豐稱會加大對內地投入

滙豐在澄清聲明中表示，滙豐中國是滙豐集團重要的戰略性市場。150多年來，植根中國，從未間斷對內地的服務。改革開放40多年來，滙豐更是中國經濟和社會發展的堅定支持者和積極參與者。
 
未來，滙豐將繼續在業務、服務、人才和技術等各方面增加對內地市場的投入，一如既往地為中國經濟的可持續發展做出自己的貢獻。

同時，滙豐也希望社會理性對待、客觀評價國際銀行在中國改革開放進程中所發揮的積極作用。

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