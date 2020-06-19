【John Bolton】新書爆美財長恐特朗普依賴制裁會削弱美元地位

▲ 前白宮國安顧問博爾頓（John Bolton）即將出版新書「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened ： A White House Memoir），新書料影響大選選情。

前白宮國安顧問博爾頓（John Bolton）即將出版新書「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened ： A White House Memoir），大爆白宮內幕。《彭博》最新報道，新書提及美國財長姆欽（Steven Mnuchin） 擔心特朗普政府過份依賴制裁手段，會削弱美元霸主地位。

博爾頓描述，在一場接一場的衝突中，姆欽不斷反對實施嚴厲的經濟懲罰，包括對委內瑞拉、俄羅斯、中國和其他國家，原因是擔心其他國家會停止使用美元，而且全球金融體系會承受太大的壓力。

博爾頓在新書指出，姆努欽認為阻止其他人進入美國金融體系會削弱美元作為世界儲備貨幣的地位，鼓勵俄羅斯和中國等其他國家以歐元或通過對銷貿易等手段進行交易。「姆努欽認為，不斷使用制裁以及我們對國際金融體系施加的壓力會隨著時間的推移而導致這種工具效力減弱，因為受到制裁影響的國家會設法逃避制裁。」

姆欽周四發表聲明指出，他看到的新書摘錄「滿是謊言和事實錯誤」，並指「財政部以空前的效率動用了制裁權力，以應對各種各樣的威脅。」

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