【假新聞泛濫】手機看新聞成風　社交媒體年輕受眾增

▲ 近年愈來愈多人透過社交媒體接收新聞信息，惟大眾普遍對社交媒體資訊的信任程度偏低。

新冠肺炎疫情持續蔓延，用戶每天仍在網上瀏覽疫情最新資訊。最近有調查指，近年大眾接收新聞資訊的渠道轉變，更多人透過社交媒體接收信息，惟大眾普遍對社交媒體資訊的信任程度不高。

日前，英國牛津大學路透新聞研究機構發表2020年數碼新聞報告《Digital News Report 2020》，該項調查於今年初分階段進行，調查對象涉及全球40個國家及地區。數據顯示，超過三分之二受訪者每星期會用手機瀏覽新聞，當中傾向於社交媒體獲取新聞資訊。

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現今透過社交媒體瀏覽資訊的用戶增加，尤其年輕一代用戶，大多數會在Facebook、YouTube或Snapchat等社交媒體收看新聞。數據指出，美國18至24歲受訪者中，有26%人會在Instagram（IG）獲取疫情新聞，14%受訪者表示會使用Snapchat，11%人則透過抖音（TikTok）獲取新聞，此外，更有24%受訪者會在WhatsApp分享疫情資訊。

不過，用戶對於社交媒體資訊的信任程度偏低，原因是憂慮網上散播虛假信息。有56%受訪者會質疑網上新聞的真偽，40%人擔心社交媒體會散播錯誤消息。另外，調查特別就新冠肺炎爆發後的情況進行研究，數據反映，僅26%受訪者表示相信社交媒體散播的疫情資訊，而更多人對於科學家（83%）、國家衞生組織（76%）、新聞媒體機構（59%）所發布的新聞內容會抱有更高信任程度。

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責任編輯：李寶如