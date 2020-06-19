醫管局推「預約普通科門診」手機程式　預料9月底涵蓋所有區域

除了可透過電話預約普通科門珍外，市民也可以藉手機App預約。醫管局今日（19日）開展在手機程式「HA Go」平台內的「預約普通科門診」的先導計劃，主要覆蓋中西區及南區（除赤柱普通科門診診所外）。有關功能於今日起在醫管局一站式手機程式「HA Go」平台進行測試。

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醫管局發言人指，市民在今日更新『HA Go』後，會見到新增的『預約普通科門診』標誌，隨即可透過該功能預約、查詢或取消診期。此外，有關診所職員亦會提示及協助到診病人啟動『HA Go』，方便病人試用有關功能，亦會監察程式的實際運作是否暢順及穩定。

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醫管局指，若使用流程順暢，預料會於7月下旬開始，將「預約普通科門診」功能分階段推展至其他地區，期望於9月底前涵蓋所有普通科門診診所。關普通科門診服務預約途徑的詳情和其他相關資料，請瀏覽醫管局普通科門診網頁（www.ha.org.hk/gopc）查閱相關資訊。

診所 地址 香港仔賽馬會普通科門診診所 香港仔水塘道10號 鴨脷洲普通科門診診所 鴨脷洲大街161號 中區健康院普通科門診診所 中環九如坊1號 堅尼地城賽馬會普通科門診診所 堅尼地城域多利道45號 西營盤賽馬會普通科門診診所 西營盤皇后大道西134號 東華醫院普通科門診診所 上環普仁街12號東華醫院鶴堅士樓地下

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