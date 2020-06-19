疫情影響食材供應？　廣州一火鍋店回收「餸頭餸尾」再用

新冠肺炎疫情對打撃店舖生意，甚至連食材供應都受影響，有食肆更因此鋌而走險，將客人吃剩的食物「循環再用」。廣州一間火鍋店將客人用過的紅油、「餸頭餸尾」（剩菜）等回收，過濾後再出售，有些食物更是在沒有清洗下，直接切片擺盤，下一位客人吃的分分鐘是「二手飯」。

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據澎湃新聞報道，位於海珠區南石頭街江燕南路冷記重慶火鍋店，涉嫌因利用回收食品作為食材再製作食品的，已被當地立案調查。店舖把「餸頭餸尾」過濾分撿後二次出售，當中蔬菜、肉類等食材都未有分類存放，更沒有清洗便直接切片擺盤。

報道指出，監管局執法人員到場檢查時發現，該店需持有營業執照和食品經營許可證，但就無法提供牛油進貨單據。店舖負責人解釋，由於受新冠肺炎疫情影響，鍋底原料廠家一直未能提供食材，至復工後，該店自行熬製火鍋底油時，都會加少量老油。

此外，執法人員又發現，店內廚房環境缺乏衛生，多處有污積，又未按照保證食品安全要求儲存食品；廚工作人員亦未放置口罩和手套。

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