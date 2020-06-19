【微信女】中證監3日發兩次警示 籲警惕莊家誘騙「忽悠式」薦股

▲ 中證監3日內兩度發出警示，籲投資者小心非法薦股。

中國證監會最新發布「非法證券期貨風險警示」，稱近日有媒體報道個別股票有「大V」（擁有眾多追隨者的用戶，即KOL）配合「莊家」出貨，「忽悠式」薦股，投資者接盤後股價暴跌損失慘重，需高度警惕。中證監周三（19日）亦曾發出類似警示，兩次警示僅相距1日。

該會表示，對操縱市場、非法薦股等違法行為，證監會將保持高壓打擊態勢；發現涉嫌犯罪的，及時移送公安機關立案查處，依法追究刑事責任。

以「投資者教育」為名非法薦股活動

據中證監於周三的警示稱，近日有 打着「投資者教育」旗號的非法薦股活動增多，表面看是普及理財知識、傳授炒股技法，實際是非法從事證券投資諮詢活動，迷惑性、欺騙性很強。

不法分子通過撥打電話、添加微信好友等方式向投資者推銷「投資者教育」課程，課程包含講解股票知識、分析預測行情、傳授炒股技術、推荐股票及指導買賣點等內容，價格從幾百元到幾萬元不等，價格高的課程有「老師」提供薦股服務，通過直播等方式「手把手指導」。

實際情況是，這些投資者教育機構及其包裝的“老師”根本不具備證券從業資格和相關專業能力，多是按照編好的話術欺騙投資者，誘導投資者購買課程、按指導操作，當投資者虧損後，又有專門的話術誘騙其繼續交費升級課程。 還有一些不法分子在投資者購買投資者教育課程後，讓投資者下載其炒股軟件，在軟件中開戶並轉入炒股資金，按老師的指導操作，但充值容易提現難，投資者很難拿回本金。

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