  • 32°C
香港時間 : 2020619日 (五) 13:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】不等民眾出手 「黑人牙膏」先自我審查

環球社會熱點 13:16 2020/06/19

分享：

外媒報道，高露潔正審視旗下產品「黑人牙膏」有否涉及種族歧視。

美國反種族歧視示威浪潮掀起批判潮，除歷史人物被翻舊賬外，商業品牌也難倖免。繼「桂格」後，不少人香港人會用的「黑人牙膏（Darlie）」也成為目標之一。外媒報道，高露潔正審視旗下產品「黑人牙膏」有否涉及種族歧視。

【美國示威】桂格旗下品牌涉黑人形象捱批 宣布停用

【美國示威】警察變人民公敵？3紐約警飲品懷疑被加料

「黑人牙膏」由高露潔與台灣公司好來化工（Hawley & Hazel）合作生產的牙膏，以其黑人標誌聞名，產品形象在亞洲地區深入民心。惟有鑑於全球先後有多個品牌，面臨關於種族歧視的批判，高露潔決定先發制人，進行自我審查。

「黑人牙膏」曾改名，從Darkie改為Darlie，但商品標誌一直保留黑人的元素。

高露潔發言人指：

「我們目前正在與合作夥伴一起審查和進一步發展品牌的各方面，包括品牌名稱 。」

據市場數據顯示，黑人牙膏品牌在亞洲各地的市場佔有率分別是，在中國佔17%、在新加坡佔21％、在馬來西亞佔28％和在台灣佔45％。

法國馬克龍拒拆雕像 籲看清歷史

【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享）

除了黑人牙膏外，百事可樂公司日前表示，將為以非裔女人作標誌的品牌Aunt Jemima更換標誌，其他同類以非裔美國人作為標誌的品牌亦在審查當中。美國食品加工公司瑪氏食品 （Mars Inc）表示，正考慮更改大米品牌Uncle Ben's的標誌，該品牌於1940年代進入市場，標誌上有非裔美國人的圖樣。

記者：葉芷樺

相關文章

【美國示威】南方旗幟涉種族爭議被禁 多州州旗也勢危
2020/06/11
【美國示威】南方旗幟涉種族爭議被禁 多州州旗也勢危
【美國示威】美洲原住民報仇 哥倫布雕像遭斬頭拉倒【有片】
2020/06/11
【美國示威】美洲原住民報仇 哥倫布雕像遭斬頭拉倒【有片】
【美國示威】曾有學校改名奧巴馬小學 反歧視改名早有前奏
2020/06/12
【美國示威】曾有學校改名奧巴馬小學 反歧視改名早有前奏
【美國示威】紐約也要改名？德州首府名率先被轟歧視
2020/06/12
【美國示威】紐約也要改名？德州首府名率先被轟歧視
英國約翰遜譴責種族主義暴行
2020/06/14
英國約翰遜譴責種族主義暴行
種族主義 歧視 危害種族 請願示威 亞洲 美國

下一篇文章

【中美角力】特朗普：中國故意散播疫情 打擊他國經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

揭北韓炸自己原因 金正恩感覺被特朗普出賣
揭北韓炸自己原因 金正恩感覺被特朗普出賣
新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月19日 時間13:00）
【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】45年未開槍 最後一發子彈打死印軍
【中印衝突】45年未開槍 最後一發子彈打死印軍
【中印衝突】印度：中方死傷相若 肉搏戰時序曝光
【中印衝突】印度：中方死傷相若 肉搏戰時序曝光