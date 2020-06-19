【美國示威】不等民眾出手 「黑人牙膏」先自我審查

▲ 外媒報道，高露潔正審視旗下產品「黑人牙膏」有否涉及種族歧視。

美國反種族歧視示威浪潮掀起批判潮，除歷史人物被翻舊賬外，商業品牌也難倖免。繼「桂格」後，不少人香港人會用的「黑人牙膏（Darlie）」也成為目標之一。外媒報道，高露潔正審視旗下產品「黑人牙膏」有否涉及種族歧視。

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「黑人牙膏」由高露潔與台灣公司好來化工（Hawley & Hazel）合作生產的牙膏，以其黑人標誌聞名，產品形象在亞洲地區深入民心。惟有鑑於全球先後有多個品牌，面臨關於種族歧視的批判，高露潔決定先發制人，進行自我審查。

▲ 「黑人牙膏」曾改名，從Darkie改為Darlie，但商品標誌一直保留黑人的元素。

高露潔發言人指：

「我們目前正在與合作夥伴一起審查和進一步發展品牌的各方面，包括品牌名稱 。」

據市場數據顯示，黑人牙膏品牌在亞洲各地的市場佔有率分別是，在中國佔17%、在新加坡佔21％、在馬來西亞佔28％和在台灣佔45％。

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除了黑人牙膏外，百事可樂公司日前表示，將為以非裔女人作標誌的品牌Aunt Jemima更換標誌，其他同類以非裔美國人作為標誌的品牌亦在審查當中。美國食品加工公司瑪氏食品 （Mars Inc）表示，正考慮更改大米品牌Uncle Ben's的標誌，該品牌於1940年代進入市場，標誌上有非裔美國人的圖樣。

記者：葉芷樺