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【中美角力】特朗普：中國故意散播疫情 打擊他國經濟

環球政治 13:13 2020/06/19

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中美關係持續緊張之際，美國前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）出書，指美國總統特朗普曾請求中國領導人習近平購買農產品，以增加其連任勝算。特朗普接受美媒採訪，再次重申自己對華立場強硬，又指中國可能是想打擊其他國家經濟，而任由新冠肺炎疫情散播。

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特朗普接受《華爾街日報》專訪時曾26次提及中國，又指他相信中國可能故意促進新冠疫情傳播，藉此破壞其他國家的經濟。

但特朗普其後補充指，他並無相關情報支持上述說法，只是出於內在感覺（internal sense）。他指更有可能是中方無能或犯錯(incompetence or a mistake)，才讓疫情傳播。

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特朗普又表示：

別忘了，在過去一年半的時間裡，我的經濟讓他們望而卻步，原因是關稅。

（Don’t forget, my economy during the last year and a half was blowing them away. And the reason is the tariffs.）

特朗普形容，去年是中國數十年來經歷最差的一年（the worst year），因為自己對中國加徵很多關稅。特朗普在訪問中多次強調自己對華立場非常強硬，指自己對華為和中國的強硬立場無人可及（nobody has been tough on Huawei and China like me）。

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記者問到特朗普，能否在美國大選日前令失業率回落至少於8%的水平。特朗普表示，會於大選日前為美國創造大量職位，GDP也會飆升，又指美國正重擊中國（beating China badly）。

責任編輯：何穎兒

特朗普接受美媒採訪，再次重申自己對華立場強硬，指中國或想打擊其他國家經濟，任由新冠肺炎疫情散播。

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