【中美角力】特朗普：中國故意散播疫情 打擊他國經濟

中美關係持續緊張之際,美國前白宮國家安全顧問博爾頓(John Bolton)出書,指美國總統特朗普曾請求中國領導人習近平購買農產品,以增加其連任勝算。特朗普接受美媒採訪,再次重申自己對華立場強硬,又指中國可能是想打擊其他國家經濟,而任由新冠肺炎疫情散播。

特朗普接受《華爾街日報》專訪時曾26次提及中國,又指他相信中國可能故意促進新冠疫情傳播,藉此破壞其他國家的經濟。

但特朗普其後補充指,他並無相關情報支持上述說法,只是出於內在感覺(internal sense)。他指更有可能是中方無能或犯錯(incompetence or a mistake),才讓疫情傳播。

特朗普又表示:

別忘了,在過去一年半的時間裡,我的經濟讓他們望而卻步,原因是關稅。

(Don’t forget, my economy during the last year and a half was blowing them away. And the reason is the tariffs.)

特朗普形容,去年是中國數十年來經歷最差的一年(the worst year),因為自己對中國加徵很多關稅。特朗普在訪問中多次強調自己對華立場非常強硬,指自己對華為和中國的強硬立場無人可及(nobody has been tough on Huawei and China like me)。

記者問到特朗普,能否在美國大選日前令失業率回落至少於8%的水平。特朗普表示,會於大選日前為美國創造大量職位,GDP也會飆升,又指美國正重擊中國(beating China badly)。

責任編輯:何穎兒

