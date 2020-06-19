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【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河

環球政治 13:12 2020/06/19

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中印數十年來最嚴重邊境衝突，再有新細節傳出。印度傳媒稱，中國軍隊在中印衝突中採用水攻，放水將多名印軍人員沖落河。印度證實，印軍有20人死於今次中印衝突，另外76人負傷。印度方面指控中方「早有預謀，計劃周全」，中方則反覆強調是印軍首先越過中印實際控制線，引發衝突。

【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河

中印軍隊周一（15日）在中國新彊與印度印控克什米爾邊境，加勒萬河谷爆發大規模流血打鬥，是1975年以來首次有人死亡中印邊境衝突。《印度報》（The Hindu）稱，解放軍除了使用狼牙棒和石頭，還對印度軍隊發動了水攻。

報道引述印度政府高級官員指控，解放軍早有預謀發動今次攻擊，至少計劃了2日，並出動無人機偵察印度兵力部署。消息又指，解放軍事前堵住了山上小溪流，並在衝突期間弄開提壩，以高速水流水淹印軍，印度官兵多人失去平衡，並跌入山谷下的加勒萬河。

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不過，水攻講法不無疑點。印度傳媒早前描述，中印衝突在加勒萬河谷地區一處山脊上爆發，山脊已是山嶺的高點，而溪流只可能在山谷中出現，而且當地氣溫普遍在零度以下，並使印軍17人受傷後凍死，解放軍利用小溪水淹印軍之說顯得離奇。

中印就加勒萬河谷主權具有爭議，兩國都堅持，今次衝突由對方邊防人員越過實際控制線引發，但都強調衝突中沒有使用槍械。中印流血衝突後，兩軍亦緊急斡旋和舉行對話，設法令局勢降溫。中方周四（18日）據報亦釋放了10名俘獲印軍官兵。

中印邊境衝突持續超過半世紀，兩國1996年達成協議，同意邊防人員不持槍巡邏，減低流血衝突機會。中印邊境衝突最後一槍打在1975年，之後至今45年都未開過槍。

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責任編輯：方圓之

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