【名牌加價】Chanel：雖受疫情影響　但從來不會有減價速銷這回事

▲ Chanel CFO Philippe Blondiaux表示，Chanel沒意開發電商市場。

法國奢侈品牌Chanel首席財務官Philippe Blondiaux接受英國《金融時報》訪問時表示，新冠肺炎疫情令奢侈品行業收入及純利大幅下跌，更料未來18至24個月整個行業陷入寒冬期。不過，Blondiaux表示，Chanel的哲學入面，沒有減價速銷，部分貨品更已經加價逾一成。

Blondiaux認為，產品顧問與客戶之間的面對面接觸仍是奢侈品牌的核心。他表示，Chanel亦不會因封城而將產品價格下調。他補充指，早前公司已就訂單數量與供應商作出調整，預期不會遇到問題。

Blondiaux強調，在Chanel哲學中，從來沒有大減價或銷毀庫存這回事。相反，部分貨品已經在4月加價4%至15%，並確保在不同地區產品價格一致。

公司去年全年收入按年增13%至123億美元（約959億港元），經營溢利按年增16.6%至35億美元（約273億港元）。

去年Chanel傳奇設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld離世，Blondiaux指，新設計師Virginie Viard的接任十分順利（smooth），未見對客戶基礎有任何影響。公司去年成衣銷售增長28%。

另外，Blondiaux指出，Chanel沒意策略或在零售據點上作出大幅修改，去配合新零售市道。Blondiaux強調，無論在衣服、手袋及手表產品方面，Chanel亦沒有打算仿傚同業Gucci、Louis Vuitton開發電商市場。目前，於內地市場Chanel僅在官網及中國天貓線上銷售香水及美容產品，其4、5月份的銷量分別增長1倍。

由富商Wertheimer家族私人持有的Chanel，旗下417家門店中約85%已重開，但由於隔離措施，部分美國、俄羅斯及拉美的分店仍然關閉。

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