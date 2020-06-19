【名牌加價】CHANEL認疫情重創生意　「哲學中沒有減價促銷」

▲ CHANEL 形容，生意哲學中沒有「減價」。

法國奢侈品牌CHANEL首席財務官Philippe Blondiaux接受外電訪問時表示，新冠肺炎疫情令奢侈品行業收入及純利大幅下跌，更料未來18至24個月整個行業陷入寒冬期。不過，Blondiaux表示，CHANEL哲學中，沒有減價促銷這回事，部分貨品更已經加價逾一成，並不會彷效同業發展電商。

Blondiaux認為，產品顧問與客戶之間的面對面接觸仍是奢侈品牌的核心。他表示，CHANEL亦不會因封城而將產品價格下調。他補充指，早前公司已就訂單數量與供應商作出調整，預期不會遇到問題。

Blondiaux強調，在CHANEL哲學中，從來沒有大減價、減少庫存。相反，部分貨品已經在4月加價4%至15%，並確保在不同地區產品價格一致。

公司去年全年收入按年增13%至123億美元（約959億港元），經營溢利按年增16.6%至35億美元（約273億港元）。

老佛爺過身 新設計師接任順利

去年CHANEL傳奇設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld離世，Blondiaux指，新設計師Virginie Viard的接任十分順利（smooth），未見對客戶基礎有任何影響。公司去年成衣銷售增長28%。

另外，Blondiaux指出，CHANEL無意大幅修改策略或調整零售據點。Blondiaux強調，無論在時裝、手袋及手表產品方面，Chanel亦沒有打算仿傚同業Gucci、Louis Vuitton開發電商市場。

目前，於內地市場CHANEL僅在官網及中國天貓線上銷售香水及美容產品，其4、5月份的銷量分別增長1倍。

Chanel由富商Wertheimer家族私人持有，並非如LVMH、愛瑪仕（Hermès）在交易所上市，旗下417家門店中約85%已重開，但由於隔離措施，部分美國、俄羅斯及拉美的分店仍然關閉。

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