斥特朗普為爭產「害死」兄長 特朗普姪女爆黑歷史

▲ 斥特朗普為爭產「逼死」兄長 特朗普姪女爆黑歷史

美國前國家安全顧問博爾頓的新書，大爆總統特朗普醜聞，未正式出版已登上暢銷書籍第一名。同時，特朗普姪女亦出書爆料，為特朗普家族涉嫌逃稅提供第一手的「實質證據」，以及特朗普如何間接造成兄長死亡。特朗普據報以法律行動，阻止該書出版。

美擬以未完成國安預檢理由 尋求博爾頓新書延遲出版

【博爾頓新書】特朗普要求習買大豆助連任「勾結」中國勢力曝光

距離瑪麗（Mary Trump）新書《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》（太過分且沒完沒了：我的家族如何造就全世界最危險人物）出被還有約一個月，該書已位列亞馬遜（Amazon）暢銷榜第五。

55歲的瑪麗瑪莉是特朗普哥哥小弗雷德（Fred Trump Jr.）的女兒，以240頁詳述小時候在祖父母位於紐約市皇后區宅邸所經歷的事，特朗普正在該地長大。

美國《野獸日報》（Daily Beast）本周初率先披露新書內容，指《紐約時報》早前報道特朗普稅務調查，瑪麗是主要「吹哨者」。

【博爾頓新書】特朗普曾讚新疆教育營 今簽維吾爾人權法

【博爾頓新書】「卑鄙記者應處決」特朗普不滿唱好中國

《每日野獸》獲悉，瑪麗在書中引述與特朗普姐姐、已退休的聯邦法官瑪麗安（Maryanne Trump）的對話，當中包括瑪麗安指特朗普想法「該死」。

瑪麗一直行事低調，幾十年來都沒有發表公開演說。但是，在2000年弗雷德（Fred Trump Sr.）的爭產官司，她表示，如果說特朗普家庭不看錢途，真是太天真了。

她認為，父親小弗雷德和特朗普間接造成弗雷德死亡，因在弗雷德酗酒時，被他們忽略。弗雷德死於酗酒引起的心臟病，他曾經為特朗普父親房地產帝國的繼承人，但後來放棄家族生意，投身航空業。

特朗普在2019年時，承認他曾經向弗雷德施壓，希望他放棄家族生意，並感到十分後悔。他坦言：「這是（航空業）是他（弗雷德）永遠不想做的事情。」

【博爾頓新書】特朗普不想理會香港「美國也有人權問題」

【博爾頓新書】特朗普僅想出風頭 才與金正恩見面

【博爾頓新書】揭特朗普醜聞 美國司法部申禁制令阻止

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：韓羚