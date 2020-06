斥特朗普為爭產「害死」兄長 特朗普姪女爆黑歷史

▲ 斥特朗普為爭產「逼死」兄長 特朗普姪女爆黑歷史

美國前國家安全顧問博爾頓的新書,大爆總統特朗普醜聞,未正式出版已登上暢銷書籍第一名。同時,特朗普姪女亦出書爆料,為特朗普家族涉嫌逃稅提供第一手的「實質證據」,以及特朗普如何間接造成兄長死亡。特朗普據報以法律行動,阻止該書出版。

距離瑪麗(Mary Trump)新書《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》(太過分且沒完沒了:我的家族如何造就全世界最危險人物)出被還有約一個月,該書已位列亞馬遜(Amazon)暢銷榜第五。

55歲的瑪麗瑪莉是特朗普哥哥小弗雷德(Fred Trump Jr.)的女兒,以240頁詳述小時候在祖父母位於紐約市皇后區宅邸所經歷的事,特朗普正在該地長大。

美國《野獸日報》(Daily Beast)本周初率先披露新書內容,指《紐約時報》早前報道特朗普稅務調查,瑪麗是主要「吹哨者」。

《每日野獸》獲悉,瑪麗在書中引述與特朗普姐姐、已退休的聯邦法官瑪麗安(Maryanne Trump)的對話,當中包括瑪麗安指特朗普想法「該死」。

瑪麗一直行事低調,幾十年來都沒有發表公開演說。但是,在2000年弗雷德(Fred Trump Sr.)的爭產官司,她表示,如果說特朗普家庭不看錢途,真是太天真了。

她認為,父親小弗雷德和特朗普間接造成弗雷德死亡,因在弗雷德酗酒時,被他們忽略。弗雷德死於酗酒引起的心臟病,他曾經為特朗普父親房地產帝國的繼承人,但後來放棄家族生意,投身航空業。

特朗普在2019年時,承認他曾經向弗雷德施壓,希望他放棄家族生意,並感到十分後悔。他坦言:「這是(航空業)是他(弗雷德)永遠不想做的事情。」

記者:韓羚