斥特朗普為爭產「害死」兄長 特朗普姪女爆黑歷史

上一篇文章
【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河
美國前國家安全顧問博爾頓的新書，大爆總統特朗普醜聞，未正式出版已登上暢銷書籍第一名。同時，特朗普姪女亦出書爆料，為特朗普家族涉嫌逃稅提供第一手的「實質證據」，以及特朗普如何間接造成兄長死亡。特朗普據報以法律行動，阻止該書出版。
距離瑪麗（Mary Trump）新書《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》（太過分且沒完沒了：我的家族如何造就全世界最危險人物）出被還有約一個月，該書已位列亞馬遜（Amazon）暢銷榜第五。
55歲的瑪麗瑪莉是特朗普哥哥小弗雷德（Fred Trump Jr.）的女兒，以240頁詳述小時候在祖父母位於紐約市皇后區宅邸所經歷的事，特朗普正在該地長大。
美國《野獸日報》（Daily Beast）本周初率先披露新書內容，指《紐約時報》早前報道特朗普稅務調查，瑪麗是主要「吹哨者」。
《每日野獸》獲悉，瑪麗在書中引述與特朗普姐姐、已退休的聯邦法官瑪麗安（Maryanne Trump）的對話，當中包括瑪麗安指特朗普想法「該死」。
瑪麗一直行事低調，幾十年來都沒有發表公開演說。但是，在2000年弗雷德（Fred Trump Sr.）的爭產官司，她表示，如果說特朗普家庭不看錢途，真是太天真了。
她認為，父親小弗雷德和特朗普間接造成弗雷德死亡，因在弗雷德酗酒時，被他們忽略。弗雷德死於酗酒引起的心臟病，他曾經為特朗普父親房地產帝國的繼承人，但後來放棄家族生意，投身航空業。
特朗普在2019年時，承認他曾經向弗雷德施壓，希望他放棄家族生意，並感到十分後悔。他坦言：「這是（航空業）是他（弗雷德）永遠不想做的事情。」
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品
記者：韓羚