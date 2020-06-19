【疫市營商】 荃新天地逾百款運動＋戶外用品　低至4折發售

荃新天地將於6月27日至7月12日期間，舉行「夏日運動及戶外用品展」，多款精選貨品以超筍優惠4折發售。逾百款運動服飾及戶外用品包括：Adidas、Reebok、Columbia、Timberland等；人氣戶外拍攝產品品牌DJI。

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荃新天地的夏日運動及戶外用品展，集合逾百款運動服飾及戶外用品，當中包括Adidas、Reebok、Speedo，知名戶外用品品牌Columbia、Timberland、Gregory、The Overlander及Bodysac等，以及大熱戶外拍攝及航拍產品品牌DJI，由服飾、鞋子、露營用品以及戶外拍攝器材應有盡有。展銷期間，精選貨品更以超筍優惠4折發售，當中包括Adidas SUPERSTAR SLIP-ON、Timberland男裝SKAPE PARK皮革牛津鞋、Columbia男女裝Omni-Tech防水透氣外套、The Overlander GREGORY DAY經典小背囊等。

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▲ 場內將會有專人即場示範航拍及戶外拍攝最新產品。（荃新天地提供圖片）

場內亦設近期大熱戶外拍攝必備產品 - DJI航拍機展銷攤位，專人即場示範航拍及戶外拍攝最新產品，包括御 DJI Mavic Air 2 - 首款能以 120 Mbps 碼流錄製 4K/60fps 影片的航拍機、OSMO Pocket三軸口袋雲台相機等，更以會場優惠價發售，適合各用家以高空角度拍照，或是戶外遊玩打卡。

S⁺ REWARDS會員更可以專享「夏日三重賞」，推廣期間於荃新天地指定運動服裝及用品商戶以電子貨幣消費或憑S+ REWARDS點數可賺取雙倍獎賞點數、即場換領英皇戲院電影禮券及以S+ REWARDS點數優先預留電子現金券。同時，7月9日至10日，荃新天地亦會舉行「網上直播Crazy Sale」，透過Facebook直播促銷多款運動及戶外用品，特選產品更以低至二折價錢即場競售，觀眾可以即時留言於網上下單購買。

▲ 荃新天地亦會舉行「網上直播Crazy Sale」，透過Facebook直播促銷多款運動及戶外用品。（荃新天地提供圖片）

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責任編輯：葉泳珊

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