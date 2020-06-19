雷蛇CEO網上直播 刷百萬人氣 破千萬銷量

近期興起了做帶貨網紅的風潮，雷蛇（01337）聯合創辦人兼行政總裁陳民亮也來趁熱鬧。雷蛇加入了「CEO直播」的隊伍。在名為「讓世界聽玩家的」618直播狂歡中，陳民亮與玩家進行直接交流，並介紹產品。在短短1小時內，該直播便打破記錄，成為了電腦行業首個人氣超過百萬的直播，累計觀看人數超過110萬，總銷量超過千萬。

過往，玩家很難直接與產品的設計者進行深度交流，而是次雷蛇搭建了一個與用戶交流的新渠道，拉近兩者之間的距離，讓用戶了解許多產品背後的設計故事。直播期間，陳民亮亦不時開玩笑，分享自己的生活習慣和個人經歷，風格幽默風趣。

陳民亮更與 EDG.Meiko遠程連線，分享英雄聯盟明星選手的裝備選擇和遊戲故事。除此之外，他還接連送出大獎，掀起玩家的歡呼。在開始不久後，直播便一躍成為天貓6.18品牌數碼小時榜的第一位。

雷蛇希望透過舉行直播，與用戶建立良好的溝通橋樑。雷蛇一直致力創新並提升競爭力，為玩家帶來更好的產品，體現「始於玩家、賦予玩家」的精神。

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