維他奶去年少賺23%　管理層：內地市場已開始復甦（第二版）

▲ 維他奶表示，預計本年度可逐步重拾增長勢頭。

維他奶 （00345） 公布截至3月底止年度，純利下跌23%至5.36億元。由於人民幣及澳元貶值，收入下跌 4%至72.3億元；經營溢利則下跌 28%至7.07億元。維他奶建議派發末期股息每股28.4港仙，較去年同期38仙減少25%；全年派息總額為32.2 港仙，較去年同期減23%。行政總裁陸博濤表示，疫情對集團營運有影響，其中2月至4月所受衝擊最明顯，但之後已開始顯著復甦，預期其他市場下半年可逐漸恢復。至於香港，學校停課影響維他天地收入，希望隨著疫情受控，學校逐步復課，相關收入可以回復。

該公司股價周五偏軟，全日跌1.7%，收報29.55元，跌穿30元關口，成交額1.6億元。

維他奶表示，預計本年度可逐步重拾增長勢頭，同時亦會按 2019 冠狀病毒病的發展情況，繼續審慎調整投資步伐。

受累收入減少，毛利為38.5億元，下跌5%：毛利率微跌1個百分點至53%。內地業務方面，維他奶指，嚴格防疫措施短期對公司製造及商業營運產生重大影響，但電商渠道增長強勁，市場佔有率持續上升。按當地貨幣計算，溢利減少 24%。由於人民幣貶值，以港幣計算，收入及溢利分別減少3%及27%。

本港業務方面，收入及溢利較去年分別減少 7%及 14%， 原因是持續社會運動以及 2019 冠狀病毒病疫情影響了分銷渠道。

執行主席羅友禮表示，表示現階段會減省支出，待新型肺炎疫情過後可加速拓展業務。

首席財務總監劉健成則指，雖然受疫情影響，但東莞廠房仍預期可於8月投產；該工廠為集團最大的工場，最多可設置20條生產線。

（第二版：更新管理層評論）

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