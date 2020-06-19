  • 32°C
香港時間 : 2020619日 (五) 13:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

維他奶去年少賺23%　派末期息28.4 港仙按年減25%

金融經濟 12:23 2020/06/19

分享：

維他奶表示，預計本年度可逐步重拾增長勢頭。

維他奶 （00345） 公布截至3月底止年度，純利下跌23%至5.36億元。由於人民幣及澳元貶值，收入下跌 4%至72.3億元；經營溢利則下跌 28%至7.07億元。維他奶建議派發末期股息每股 28.4 港仙，較去年同期38仙減少25%；全年派息總額為32.2 港仙，較去年同期減23%。

維他奶表示，預計本年度可逐步重拾增長勢頭，同時亦會按 2019 冠狀病毒病的發展情況，繼續審慎調整投資步伐。

受累收入減少，毛利為38.5億元，下跌5%：毛利率微跌1個百分點至 53%。內地業務方面，維他奶指，嚴格防疫措施短期對公司製造及商業營運產生重大影響，但電商渠道增長強勁，市場佔有率持續上升。按當地貨幣計算，溢利減少 24%。由於人民幣貶值，以港幣計算，收入及溢利分別減少3%及27%。

本港業務方面，收入及溢利較去年分別減少 7%及 14%， 原因是持續社會運動以及 2019 冠狀病毒病疫情影響了分銷渠道。

相關文章：鈣思寶逾百箱包裝紙受污染　維他奶已回收該批次

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱︰https：//bit.ly/2UUJ2GE
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http：//bit.ly/2Qm2YjA

香港股票 維他奶國際（00345）

上一篇文章

【達利奧旗下】橋水：股票投資者面臨「失落十年」

下一篇文章

【美股期貨】3大指數期貨全綫上升　道指期貨曾升逾百點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【存款收息】 港銀爭吸3個月港元定存 最高存息可享10厘
【存款收息】 港銀爭吸3個月港元定存 最高存息可享10厘
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受網上申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受網上申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【新股IPO】康基醫療第三日孖展錄1043億　勁過網易、京東（第三版）
【新股IPO】康基醫療第三日孖展錄1043億　勁過網易、京東（第三版）
【恒指夜期】道指跌39點　恒指夜期收市無升跌（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌39點　恒指夜期收市無升跌（不斷更新）
中興技術導入5nm芯片「舊聞」　股價全日狂升逾兩成（第五版）
中興技術導入5nm芯片「舊聞」　股價全日狂升逾兩成（第五版）
【ZARA減價】ZARA大減價　要套現救亡？
【ZARA減價】ZARA大減價　要套現救亡？