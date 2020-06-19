維他奶去年少賺23%　派末期息28.4 港仙按年減25%

▲ 維他奶表示，預計本年度可逐步重拾增長勢頭。

維他奶 （00345） 公布截至3月底止年度，純利下跌23%至5.36億元。由於人民幣及澳元貶值，收入下跌 4%至72.3億元；經營溢利則下跌 28%至7.07億元。維他奶建議派發末期股息每股 28.4 港仙，較去年同期38仙減少25%；全年派息總額為32.2 港仙，較去年同期減23%。

維他奶表示，預計本年度可逐步重拾增長勢頭，同時亦會按 2019 冠狀病毒病的發展情況，繼續審慎調整投資步伐。

受累收入減少，毛利為38.5億元，下跌5%：毛利率微跌1個百分點至 53%。內地業務方面，維他奶指，嚴格防疫措施短期對公司製造及商業營運產生重大影響，但電商渠道增長強勁，市場佔有率持續上升。按當地貨幣計算，溢利減少 24%。由於人民幣貶值，以港幣計算，收入及溢利分別減少3%及27%。

本港業務方面，收入及溢利較去年分別減少 7%及 14%， 原因是持續社會運動以及 2019 冠狀病毒病疫情影響了分銷渠道。

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