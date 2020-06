【美國大選2020】FB刪特朗普帖文 疑涉極端組織標誌

距離美國總統大選尚有5個月,打算競選連任的總統特朗普繼續在社交平台發起競選攻勢,但屢屢觸礁。英國廣播公司(BBC)報道,周四(19日)特朗普最近一條競選帖文因疑因採用跟納粹德軍相似的符號,被facebook下架。

Facebook表示,特朗普涉嫌違規的廣告帖文涉及一個紅色倒三角,類似納粹用來標記共產主義者等敵人的標記。Facebook表示,這些廣告違反其針對有組織的仇恨的政策。

社交網絡安全政策負責人格萊歇爾(Nathaniel Gleicher)周四(19日)表示:

特朗普的競選團隊表示,這則廣告是針對極端左翼激進組織「反法西斯主義」(antifa),故帖文附上該組織使用的這個符號。

特朗普曾指責「反法西斯主義」在非裔弗洛伊德被警方壓頸制伏身亡的時間上,在美國全國街頭發起抗議活動引發騷亂。被刪除的廣告帖文是呼籲民眾聯署支持總統特朗普,反對「反法西斯主義」等恐怖主義組織。

特朗普競選活動發言人默特(Tim Murtaugh)在聲明中表示:

「紅色倒三角是『反法西斯主義』使用的符號,用在有關『反法西斯主義』的廣告中十分合理。我們發現Facebook也用紅色倒三角的表情符號,看起來完全一樣。」

(The inverted red triangle is a symbol used by antifa, so it was included in an ad about antifa.We would note that Facebook still has an inverted red triangle emoji in use, which looks exactly the same.)