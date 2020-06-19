  • 30°C
香港時間 : 2020619日 (五) 19:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】FB刪特朗普帖文 疑涉極端組織標誌

環球社會熱點 12:09 2020/06/19

分享：

英國廣播公司（BBC）報道，特朗普最近一條競選帖文因疑因採用跟納粹德軍相似的符號，被facebook下架。

距離美國總統大選尚有5個月，打算競選連任的總統特朗普繼續在社交平台發起競選攻勢，但屢屢觸礁。英國廣播公司（BBC）報道，周四（19日）特朗普最近一條競選帖文因疑因採用跟納粹德軍相似的符號，被facebook下架。

Facebook表示，特朗普涉嫌違規的廣告帖文涉及一個紅色倒三角，類似納粹用來標記共產主義者等敵人的標記。Facebook表示，這些廣告違反其針對有組織的仇恨的政策。

Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享）

【美國示威】Snap也表態 稱停止宣傳特朗普帳戶

社交網絡安全政策負責人格萊歇爾（Nathaniel Gleicher）周四（19日）表示：

「除非是譴責或是在某種語境出現，否則我們不允許廣告帖文使用代表仇恨組織或仇恨意識形態的符號。」

特朗普的競選團隊表示，這則廣告是針對極端左翼激進組織「反法西斯主義」（antifa），故帖文附上該組織使用的這個符號。

【美國示威】網友抄特朗普言論倡開槍 FB刪文指煽動暴力

特朗普曾指責「反法西斯主義」在非裔弗洛伊德被警方壓頸制伏身亡的時間上，在美國全國街頭發起抗議活動引發騷亂。被刪除的廣告帖文是呼籲民眾聯署支持總統特朗普，反對「反法西斯主義」等恐怖主義組織。

特朗普競選活動發言人默特（Tim Murtaugh）在聲明中表示：

「紅色倒三角是『反法西斯主義』使用的符號，用在有關『反法西斯主義』的廣告中十分合理。我們發現Facebook也用紅色倒三角的表情符號，看起來完全一樣。」

（The inverted red triangle is a symbol used by antifa， so it was included in an ad about antifa.We would note that Facebook still has an inverted red triangle emoji in use， which looks exactly the same.）

【美國宵禁】特朗普：要列極左派ANTIFA為恐怖組織

【美國示威】Twitter：白人至上組織冒Antifa宣揚暴力

廣告發布總統特朗普和副總統彭斯（Mike Pence）頁面上，在線時間約24小時，已有成千上萬的觀看人次。

記者：葉芷樺
 

相關文章

【中印衝突】中國俘獲4印度高級軍官 釋放10戰俘
今日
【中印衝突】中國俘獲4印度高級軍官 釋放10戰俘
美擬以未完成國安預檢理由　尋求博爾頓新書延遲出版
今日
美擬以未完成國安預檢理由　尋求博爾頓新書延遲出版
特朗普廢除「追夢者計劃」 美國最高法院裁定不合法
今日
特朗普廢除「追夢者計劃」 美國最高法院裁定不合法
【Antifa】特朗普擬列恐怖組織 曾入圍年度生字
2020/06/01
【Antifa】特朗普擬列恐怖組織 曾入圍年度生字
【美國示威】美國司法部長：外國勢力煽動示威暴力
2020/06/05
【美國示威】美國司法部長：外國勢力煽動示威暴力
請願示威 種族主義 恐怖主義 社交平台 彭斯 特朗普 美國 Facebook 英國廣播公司 譴責
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】中國俘獲4印度高級軍官 釋放10戰俘
【中印衝突】中國俘獲4印度高級軍官 釋放10戰俘
【中印衝突】印軍傷亡總數曝光 高過印媒講中國死傷
【中印衝突】印軍傷亡總數曝光 高過印媒講中國死傷
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】印度96死傷 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】印度：中方死傷相若 肉搏戰時序曝光
【中印衝突】印度：中方死傷相若 肉搏戰時序曝光
【中印衝突】45年未開槍 最後一發子彈打死印軍
【中印衝突】45年未開槍 最後一發子彈打死印軍