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【中印衝突】印軍傷亡總數曝光 高過印媒講中國死傷

環球政治 11:36 2020/06/19

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中國印度數十年來最血腥邊境衝突，印度軍隊正式公佈傷亡總數，20人死亡，76人受傷，合共96人死傷。中國方面未有交代中印衝突傷亡情況，印度傳媒早前則猜測為43至超過50人。印媒最新亦報道，印軍有10名官兵遭中方俘虜，其中包括4名軍官，10人現時已獲釋返回印度。

【中印衝突】印軍傷亡總數曝光 高過印媒講中國死傷

印度陸軍周四（18日）公佈印軍人員在中印衝突受傷情況，表示負傷者為76人，當中沒有人危殆，18人預料需要留院約兩星期，另外58人相信在一星期內即可返回崗位，繼續服役。

印度官方日前證實，20名印軍官兵在周一（15日）晚中印衝突中陣亡。其中，包括在場印軍指揮官之3人在戰鬥期間死亡，另外17人負傷後因為曝露於高原惡劣環境，失救死亡。

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中國官方至今未有公佈傷亡情況。解放軍西部戰區發言人早前指，中印兩軍肢體衝突造成傷亡，惟未指明哪一方。《環球時報》總編輯胡錫進則稱，據他了解中方亦有承受傷亡。

對於中國發佈中印衝突消息，美國麻省理工大學（MIT）中國防務專家傅泰林（M. Taylor Fravel）在社交媒體表示，中方向來不會在衝突中即時公佈傷亡數字。傅泰林又指，中方在1994年，才發表了中印1962年邊境戰爭傷亡統計。

1962年中印邊境戰爭歷時1個月，解放軍擊潰印軍後，主動撤至戰前雙方實際控制線。資料顯示，中方在戰爭中有700多人陣亡，印軍則有超過1,300人戰死，另外近4,000人被俘，印軍俘虜事後都安全獲釋。

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責任編輯：方圓之

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