【中印衝突】印度擬出手報復 中國關稅再添火頭

中國及印度邊境爆發嚴重衝突,造成至少20名印度士兵死亡,中印關係加劇緊張。路透社引述消息人士指,印度政府正考慮對中國及其他地區進口的300種商品,設置更高貿易壁壘及提高關稅。

路透社周四(18日)報道,印度政府自今年4月底已考慮有關措施,打算提高160至200種進口產品的關稅,並對另外100種商品設置非關稅壁壘,例如要求許可證或提高質檢標準。

路透社引述參與決議的印度官員指,措施涉及的進口商品價值約80億至100億美元(627至780億港元),是為阻止非必要、較低質量的產品進口,希望提高印度產品的競爭力。

據悉,印度政府考慮針對包括電子、工程及部分醫療設備,更可能針對冷氣機等進口電器實施更嚴格質檢標準。

路透社引述的另一位印度官員強調:

我們沒有針對任何國家,但這是減少像中國等國家的不平衡貿易逆差的方法之一。

(We are not targeting any country, but this is one of the ways to reduce a trade deficit that is lopsided with countries like China.)

截至2019年3月的財政年度,中印的貿易總額為880億美元(6,864億港元),而印度對中國的貿易逆差為535億美元(4,173億港元)。由2019年4月至2020年2月,印度對中國的貿易逆差也達468億美元(3,650億港元),中國更是印度的最大貿易逆差國。

印度總理莫迪(Narendra Modi)自2014年上台以來,主張保護及促進本地製造業,近年推動「印度製造」的計劃,上月更宣布展開「印度自力更生」計劃。

責任編輯:何穎兒

