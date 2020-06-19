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【中印衝突】印度擬出手報復 中國關稅再添火頭

環球社會熱點 11:42 2020/06/19

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中國及印度邊境爆發嚴重衝突，造成至少20名印度士兵死亡，中印關係加劇緊張。路透社引述消息人士指，印度政府正考慮對中國及其他地區進口的300種商品，設置更高貿易壁壘及提高關稅。

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路透社周四（18日）報道，印度政府自今年4月底已考慮有關措施，打算提高160至200種進口產品的關稅，並對另外100種商品設置非關稅壁壘，例如要求許可證或提高質檢標準。

路透社引述參與決議的印度官員指，措施涉及的進口商品價值約80億至100億美元（627至780億港元），是為阻止非必要、較低質量的產品進口，希望提高印度產品的競爭力。

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據悉，印度政府考慮針對包括電子、工程及部分醫療設備，更可能針對冷氣機等進口電器實施更嚴格質檢標準。

路透社引述的另一位印度官員強調：

我們沒有針對任何國家，但這是減少像中國等國家的不平衡貿易逆差的方法之一。

（We are not targeting any country, but this is one of the ways to reduce a trade deficit that is lopsided with countries like China.）

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截至2019年3月的財政年度，中印的貿易總額為880億美元（6,864億港元），而印度對中國的貿易逆差為535億美元（4,173億港元）。由2019年4月至2020年2月，印度對中國的貿易逆差也達468億美元（3,650億港元），中國更是印度的最大貿易逆差國。

印度總理莫迪(Narendra Modi)自2014年上台以來，主張保護及促進本地製造業，近年推動「印度製造」的計劃，上月更宣布展開「印度自力更生」計劃。

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責任編輯：何穎兒

路透社引述消息人士指，印度政府正考慮對中國及其他地區進口的300種商品，設置更高貿易壁壘及提高關稅。

軍事衝突 地緣政治 外交 貿易戰 莫迪 中印關係 貿易 貿易逆差 關稅 中國

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