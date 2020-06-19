【中澳角力】澳洲遭國家級網絡攻擊 專家質疑中國所為

中國和澳洲關係緊張之際，澳洲的政府和機構不斷遭「國家級」網絡攻擊。澳洲總理莫里森表示，網絡攻擊範圍十分廣泛，涵蓋各級政府及重要的服務供應商和企業。專家質疑是中國所為，但莫里森拒絕透露是什麼國家發動攻擊，僅強調未發生重大的個人資料外洩事件。

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莫里森（Scott Morrison）稱，在過去幾個月，針對澳洲的網絡攻擊愈來愈多；專家根據目標的規模、性質，確定為國家級的黑客所為。被問到是否確定哪國發動攻擊，他回應指，不會做出公開指出是哪國。

莫里森補充，實際上沒有很多家國家「從事這樣的網絡攻擊」，並形容該網絡攻擊是「惡意」（malicious）的，全球多國都遇過，澳洲非唯一。

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網絡情報專家肯尼迪懷特（Joshua Kennedy-White）指出，澳洲長期受中國黑客攻擊，中國是少有能力發起這類攻擊的國家，俄羅斯、伊朗和北韓也有，他們都不是澳洲的盟友。他估計，澳洲一直與中國和俄羅斯關係緊張，按此推斷，他們可能是今次的主要施襲者。

去年，澳洲的主要政黨和國議亦受到「國家級」網絡攻擊，同樣是惡意入侵。路透社報道，澳洲情報機構懷疑是中國所為，但坎培拉拒絕評論。

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記者：韓羚