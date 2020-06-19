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【港交所股價】港交所破頂升穿300元大關　逾千個沽盤排隊出貨全掃清

金融經濟 16:20 2020/06/19

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港交所股價再次觸及300元心理關口，逾1500個沽盤湧現。

港交所 （00388） 今早股價再破頂，觸300元心理關口，市值一度突破3800億元。港交所對上數次均於約300元水平見頂回落，投資者亦趁港交所升抵300元先行出貨，排出逾千個沽盤。

【港交所股價】港交所300元「狼來了」？

截至收市，港交所收報300.4元，收企300關，升1.5%，盤中曾高見300.8元，成交37.5億元。

下午3時8分，港交所升穿300元關口，高見300.4元，300元的1900個沽盤全部掃清。

下午2時22分，港交所午後股價再觸300元關口，300元的沽盤增加至1900個，涉150萬股或4.5億元。

港交所中午收報299元，升1%，成交11.3億元。截至中午收市，港交所於300元價位的沽盤增加至1500個，涉140萬股或4.2億元。

早上11時20分，港交所300元價位出現1200個沽盤，涉110萬股或3.3億元。

摩根士丹利日前重申看好港交所前景，認為港交所是中外資能產生「化學反應」的獨特孵化器，給予港交所「增持」評級，目標價325元，至於花旗、高盛齊看330元以上。

目前，港交所仍受制於大型三角阻力，一旦突破技術上有機會更上一層。

大摩看好港交所是具「化學反應」的獨特孵化器 目標價325元

【港交所股價】港交所收市倒升　花旗、高盛齊看330元以上

【港交所上市20年】港交所股價累升75倍 上市公司總值34萬億

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 香港交易所（00388）

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