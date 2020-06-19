【港區國安法】任志剛：SWIFT不是美國政府說不讓你用就不用

▲ 任志剛接受本地傳媒訪問時稱，美國難用SWIFT制裁香港

港區國安法在國際引起廣泛爭議，行政會議成員、金管局前總裁任志剛接受本地電視台訪問時再次評論事件影響。被問及第一次聽到港區國安法的消息時的想法，任志剛稱：

我的想法？我想要誠實一點，我就說感謝主，真的好，香港社會動盪的時期有機會了結。

任志剛又形容，美國一旦限制企業以美元作交易結算，等於拿石頭砸自己的腳。

美國揚言國安法通過後會制裁香港，市場流傳方案包括限制香港銀行使用SWIFT（環球銀行金融電信協會）。任志剛接受《有線新聞》訪問時指，認為有關機會極小，因為該平台不是美國擁有，而是比利時公司，股東是用家，「不是美國政府說不讓你用就不用。」

任志剛又指，港區國安法消息出爐後，港元強勢，資金不斷流入，反映國際金融市場和金融界對港區國安法並不擔心。

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