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【美國大選】特朗普競選廣告涉納粹符號　Facebook極速刪除

科技 11:08 2020/06/19

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Facebook 宣佈刪除特朗普競選團隊在網站的多個帖文和廣告，指其違反散播仇恨的規定。

隨著美國總統大選的日子漸近，特朗普與拜登之間的競爭也開始日益激烈。社交媒體平台Facebook早前已就美國大選表示，禁止海外官方傳媒張貼競選廣告，而昨（18日）日就宣佈刪除特朗普競選團隊在網站的多個帖文和廣告，指其違反散播仇恨的規定。

【美國大選】Facebook為防止干預選舉　允許用戶關閉政治廣告

綜合外媒報道，當中被移除的廣告內容中，展示了一個黑框紅色倒三角，呼籲特朗普支持者聯署反對「反法西斯主義運動」（Antifa），而特朗普政府曾聲稱近日多場暴力示威是由「反法」策劃。

【防假新聞】Facebook增標籤防假新聞 　停接官媒在美賣廣告

Facebook刪除虛假帳號　涉製造政治衝突

Facebook發言人指，紅色倒三角標誌是納粹黨用來標示政治犯的符號，廣告利用這個標誌，違反禁止使用仇恨組織標籤的規定，決定移除有關廣告。不過特朗普競選團隊就回應指，紅色倒三角符號並非在反誹謗聯盟 （Anti-Defamation League）的仇恨符號資料庫中，並指「反法」也有使用該標誌，表示在廣告中加入該標誌是合理的表現，又批評Facebook的表情符號也有類似圖案，質疑Facebook針對他們的廣告。

Facebook發言人指，紅色倒三角標誌是納粹黨用來標示政治犯的符號，廣告利用這個標誌，違反禁止使用仇恨組織標籤的規定，決定移除有關廣告。（Facebook截圖）

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責任編輯：施雯雯

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