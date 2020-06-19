【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元 20歲美國新手小股民自殺亡

美國伊利諾伊州一名20歲的男子，以為自己在免費交易應用程式上，損失了數十萬美元而自殺身亡，家人了解事件後指，孩子可能對交易的益損情況有誤解。

涉事的免費交易應用程式Robinhood，在美國十分受新手投資者歡迎，由2016年100萬用戶增長到今年年初的1000萬，在社交媒體上亦有大量忠實粉絲。20歲的凱恩斯（Alex Kearns）今年年初開始交易股票，近日他買進看跌期權，有天看到730,165美元（約5,658,656港元）的負現金餘額，以為所有賣出的股票「應該被註銷了」，他驚慌之下在臥室門上留下一張黃色的小紙條就離家自殺了。

紙條上寫著：「一個20歲，沒有收入的人怎麼能獲得價值近百萬美元的槓桿？無意冒這麼大的風險，我以為我只是冒失去本金的風險。」

誤以為負債73萬美元

事後看來，凱恩斯可能誤解了。

期權是一種合約，讓你可以在合約到期日或之前，決定是否以指定的價格購買或出售相關資產。 相關資產是指當行使期權時所購買或出售的資產，可以是股票、商品(例如黃金)、債券、貨幣或指數(例如恒生指數)。 期權合約的買方會支付期權金給賣方，以獲得購買或出售相關資產的決定權。

但是負購買力和負現金流，與一般負債不同，730,000美元的負數可能只是期權交易中，尚未結算的部份，以及與這些期權相關的股票的價值。

通常要到下一個交易日才執行相應的購買交易，Robinhood會通過電子郵件和通知告知用戶。在這種情況下，在另一方未處理之前，現金和購買力將變為負數。暫時的負數顯示不是債務餘額，整個投資組合的價值才反映到帳戶的總值。

凱恩斯得家人指希望這款交易應用程式，為新手交易者提高透明度和保障措施，以免悲劇再次發生。