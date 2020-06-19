【618】京東618成交額2692億人幣　遠遠落後阿里？

▲ 京東於618網購，下單金額逾2600億元人民幣。

京東 （09618） 周四（6月18日）在港第二上市，同日也是京東創辦的「618」網購促銷最後一天，京東公布，從6月1日至18日期間，全球年中購物節累計下單金額達2692億元（人民幣，下同），創新高。

內地電商龍頭阿里巴巴 （09988） 也公布，作為疫情以來內地最大的消費季，「2020年天貓618」累計下單金額共6982億元，同樣創新紀錄。阿里在「618」的下單金額較京東多出1.6倍。

京東今早股價曾輕微升0.6%，至上午10時30分，京東暫報234港元，無升跌，成交3.9億港元；阿里巴巴就跌0.2%，報217.4港元，成交10.4億港元。

阿里巴巴逾10年前以俗稱光棍節的「11月11日」，舉行網購促銷，後來成為內地年內最大型的「雙11」購物促銷季節，京東也以6月18日公司成立日，創辦「618」消費節，也成為不同網上或實體零售商促銷旺季。

京東表示，618期間共有187個品牌下單金額逾億元，產品種類中，家電表現出色，冷氣機累計成交額較去年倍增；雪櫃和洗衣機累計成交額增長達130%，京東家電平台成交金額突破1億元的第三方店舖有10家，成交金額破百萬元的第三方店鋪超過1000家。

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