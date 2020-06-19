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疫情趨緩過後三大投資趨勢

金融經濟 12:00 2020/06/19

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自新型冠狀病毒(COVID-19)在全球爆發以來，各地政府推出封城政策及限制措施，導致第一季經濟活動幾乎陷入停頓。然而隨著不少政府及央行推出措施挽救經濟，股票市場見回穩。與此同時，不少地方的政府正嘗試重啟經濟，放寬限制措施。我們認為，在措施放寬後預期經濟活動增加的情況下，三大投資趨勢值得留意。
 
中國是第一個封城，亦是第一個解封的市場，當地供應面活動逐漸恢復，早於3月初，每日相關指標重返疫情爆發前的80%以上，當中我們預期中國的工業將較消費行業更早復甦。若以中國内地的經驗作借鑒，我們預測歐洲將滯後於中國大約一至兩個月才可重啟經濟，而美國和南亞地區將滯後於中國大約兩至三個月左右。
 
疫情方面，我們關注疫苗的發展，以及研發成功後的分配和部署。目前大約有100間公司正在研發疫苗，中國内地佔4間至5間，部分更已做到臨床的階段。此外，歐美多國包括西班牙及德國等開始解封城市。如果他們處理不得宜或出現過急的情況，第二波疫情發生的機會或會增加。考慮政治上的因素，若疫情再次爆發，再度封城的機會應變得更低。
 
雖然內地解封之後四月份數據表現較好，但我們更應該觀察五月的數據才能見真章。因爲四月份數據較大程度由補倉和儲倉加碼等活動造成，所反映的並不是正式數據。五月份數據該可以在某程度上反映經濟復甦程度。
 
新冠肺炎疫情未有改變我們團隊分析亞洲區的基本因素。我們預期經濟將會溫和增長，當中三方面的大趨勢值得留意，包括「加速數碼化」，「全球負債水平提高」，以及「去全球化」。在疫情期間，大家應該感受到在家工作、子女在家裡上課、訂購外賣和網上購物的次數增加。我們預計，這個趨勢會持續並且加快，受惠行業包括5G、康健護理及電子商貿。
 
第二個趨勢便是全球政府負債水平相對提高，由於動用銀彈政策，多國政府現時的負債率大幅提高。部分經濟體礙於其公共財政表現較差，經濟增長速度亦會較緩慢；企業方面，焦點會集中在控制成本，關注度亦會由股東權益轉移到消費者身上，意味會減少股份回購。最後一個趨勢是「去全球化」。隨著發生的各種爭議情況，生產鏈的轉移將出現加速。選股不選市的策略變得愈來愈重要。

撰文 : 陳致洲  宏利投資管理亞洲區股票投資部首席投資總監

欄名 : 基金卓見

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