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中興3日內兩度澄清　再發聲明：並不具備芯片生產製造能力（第三版）

金融經濟 12:18 2020/06/20

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中興通訊就芯片規模生產一事，三日內兩度作出澄清，今早再發聲明指並不具備芯片製造能力。

中興通訊 （00763） 日前傳出5nm的晶片正在技術導入，7nm晶片規模量產已實現量產，股價更因此被炒起超過3成。不過，中興今早（20日）在官網發聲明澄清，表明「並不具備芯片生產製造能力」，並形容報導與事實不符。

中興通訊今早在官網再發表聲明澄清。（網頁戴圖）

中興在聲明中表示，注意到近期多間傳媒就7nm芯片規模量產及5nm芯片開始導入的訊息存在誤讀，「部分報導與事實不符、對公司正常經營造成困擾和影響」，並明言中興軓注於通訊芯片的設計，並不具備芯片生產製造能力。

周四自揭7nm晶片規模量產　同日即改口：非新消息

因芯片製造消息，中興股價曾於周四（18日）升3成多。中興此前在深交所旗下互動易表示，公司5nm的晶片正在技術導入，7nm晶片規模量產已實現量產。

惟該公司其後表示，相關消息並非新信息，公司2019年年報等均披露過。中興今日在深圳總部舉行股東大會，中興總裁徐子陽回應了外界關注的5nm晶片進程問題，透露5nm晶片將在2021年推出。

股價異常波動　中興：未發生可影響股價的事

中興股價周五（19日）一度回吐逾4%，最終收報27.05元，跌2.5%。針對公司股價於昨日異常波動，中興表示，公司一切正常，未發生可能影響股價的事。

事實上，中興於4月公布的2019年年報時已提及：「旗下7nm芯片規模量產，已在全球5G規模部署中實現商用，下一代5nm芯片正在導入」。深交所互動易的最新回答，與年報所提資料相同。

（第二版新增徐子陽回應；第三版新增中興官網聲明

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