中興：5nm晶片將在明年推出　回吐4%後跌幅收窄（第二版）

▲ 中興澄清有關導入5nm工藝並非新消息。

中興通訊 （00763） 股價於周四（18日）升 22%。中興此前在深交所旗下互動易表示，公司5nm的晶片正在技術導入，7nm晶片規模量產已實現量產。惟該公司其後表示， 相關消息並非新信息，公司2019年年報等均披露過。中興今日在深圳總部舉行股東大會，中興總裁 徐子陽回應了外界關注的5nm晶片進程問題，透露5nm晶片將在2021年推出。

中興股價周五（19日）回吐逾4%，報 26.55元，現跌幅收窄，最新跌1.6%，報27.3元。針對公司股價於昨日異常波動，中興表示， 公司一切正常，未發生可能影響股價的事。

事實上，中興於4月公布的2019年年報時已提及：「旗下7nm芯片規模量產，已在全球5G規模部署中實現商用，下一代5nm芯片正在導入」。深交所互動易的最新回答，與年報所提資料相同。

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