▲ 【中印衝突】中國俘獲4印度高級軍官 釋放10戰俘

中國印度邊境流血衝突事後形勢有新進展。印度傳媒報道，中方釋放10名印度軍隊俘虜。這批俘虜更有多達4人都是印軍高級軍官。中方釋放印軍俘虜，是中印衝突後，兩國和談努力令局勢降溫之舉。從印度傳媒報道看來，衝突中並無解放軍遭到印軍官兵；中方在戰鬥中擒獲10印軍戰俘，或意味佔據了上風。

《印度報》（The Hindu）引述印度軍方消息人士報道，中方周四（18日）傍晚，向印度釋放10名印軍戰俘，當中包括1名中校及3名少校。

報道指，中印兩軍周三舉行少將級別對話後，中方同意向印度釋放俘虜；10人被俘後都受到良好對待，無恙獲釋。

【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡

印度軍隊未有證實消息，但發出聲明，表示沒有印軍官兵在衝突後失蹤。

中印兩軍周一（15日）在中國新彊與印度印控克什米爾邊境加勒萬河谷，爆發兩國數十年來首次有人死亡武裝衝突。兩軍在未有使用槍械下，以狼牙棒和石頭打鬥。印度承認至少20名官兵死亡，包括現場擔任印軍指揮官的一名上校，並有76人負傷。中國未有公佈傷亡情況。

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責任編輯：方圓之