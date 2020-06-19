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【港股市況】滙豐友邦累恒生指數再轉跌　港交所破頂觸300關騰訊見465元（不斷更新）

金融經濟 11:49 2020/06/19

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【港股市況】恒指黑期跌約15點　道指期貨升33點（不斷更新）

新冠肺炎於中美疫情反彈，加上美國上周首領失業救濟人數多於預期，美股個別發展，道指跌39點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約68點，恒指料開報24396點。

【不斷創高】北水炒中芯多過騰訊　原因係偷步賭估值重估？（訂戶專享）

【港區國安法】渣打：若市場對港元失去信心　香港金融中心地位受威脅

【11：49】港股中午收市前跌約20點，報24445點。

【11：02】騰訊 （00700） 破頂高見465元，升1.3%。

【10：59】港交所 （00388） 升逾1%，破頂觸300元關口。

【港交所股價】港交所破頂觸300元大關　逾千個沽盤排隊先出貨

【10：51】夢東方 （00593） 股價飈9成，高見2.05元，成交9.8萬涉32宗成交。

【10：30】小米 （01810） 逆市升0.8%，高見12.78元。小米發布微博稱，從6月1日至18日，小米全平台銷售金額破100億人民幣，獲得618全平台手機銷量冠軍。

小米618報捷　小米全平台銷售金額突破100億元

【10：24】手機孖寶逆市造好，瑞聲 （02018） 升7%，高見46.7元；舜宇 （02382） 升2.3%，高見118.2元。市調機構公布第一季全球高端手機市場數據，蘋果的iPhone11成為最暢銷高端手機，佔高端手機市場30%市場份額，緊接的第2至四4均為iPhone。

【10：20】中興 （00763） 總裁徐子陽表示，5nm芯片將在2021年推出，中興股價倒升0.5%，高見27.9元。

【10：16】美團點評 （03690） 跌0.4%，低見170元；小米 （01810） 跌0.1%，低見12.56元。

【10：12】騰訊 （00700） 升幅擴大至1%，破頂高見462.6元。

【10：06】大市下跌主要受金融股拖累，友邦 （01299） 跌2.2%，低見70.4元；滙豐 （00005） 跌1.1%，低見36.65元。

【09：57】港股跌幅擴大至約100點，跌穿24400點水平。

【09：57】阿里健康 （00241） 股價抽升逾半成，破頂高見21.65元。富時早前公布指數季度檢討，富時中國50指數納入阿里巴巴 （09988）  、阿里健康及翰森製藥 （03692）  ，剔出申洲 （02313）  、新華保險 （01336）  及中交建 （01800）  ，今日收市後生效。

阿里健康升6%破頂　收市後納入富時中國50指數

【09：55】大市再轉跌，恒指跌26點，報22438點。

【09：53】中興 （00763） 昨飈兩成後，股價今早回吐逾4%，低見26.05元。中興昨回應指，公司一切正常，未發生可能影響股價的事。對於中興於互動易稱公司5nm芯片正在技術導入的消息，公司稱相關消息並非新信息，2019年年報等均披露過。

中興技術導入5nm芯片「舊聞」　股價全日狂升逾兩成（第五版）

【09：53】閱文 （00772） 股價再升2%，破頂高見54.65元。

【09：52】有線寬頻 （01097） 升幅擴大至4成，高見0.078元，為升幅最大股份。

【09：43】恒大健康 （00708） 回吐兩日後再展升勢，股價今早升一成，高見10.9元。

【09：41】騰訊 （00700） 再破頂，騰訊升0.4%，高見460元。

【09：39】京東 （09618） 上市翌日，股價升0.5%，高見235.4元；網易 （09999） 升1.2%，高見128.8元；阿里巴巴 （09988） 升0.7%，高見219.8元。

【09：38】有線寬頻 （01097） 股價抽升32%。主席邱達昌表示，永升入主有線後，7年來首次連續3至4個月錄得正現金流，暫只能反映公司已站穩陣腳，又指公司手上有數億元，加上現金流正數，希望不用再供股。

【09：37】港股早段倒升，恒指最新報24499點，升34點。

【09：26】滙豐 （00005） 跌1.1%，開報36.7元；中移動 （00941） 逆市升1.2%，開報54.75元；友邦 （01299） 跌0.7%，開報71.5元；騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 平開。

【09：20】恒生指數低開91點，開報24373點，希瑪眼科 （03309） 折讓11.6%配股，股價低開8.5%，開報6元。

【配股潮】希瑪眼科跌逾8%　折讓11.6%配股淨籌近3.9億

【09：13】即月期指開報24300點，跌40點或近0.2%。

【09：12】人行將進行700億元人民幣7天期逆回購；1100億元人民幣14天期逆回購。

【08：51】恒指黑期跌約15點，報24417點，道指期貨升幅收窄至不足50點，報25932點，升33點。

【08：50】貝克·麥堅時（Baker & McKenzie）律師事務所及榮鼎諮詢（Rhodium Group）發布報告，今年首5個月外資通過併購對中國的投資總額，達到90億美元，是10年以來首次在數量及金額上超越中國對外併購交易。

新冠肺炎疫情下　外資對併購中國資產興趣不減

【08：10】美股期貨於周末前全綫上升，道指期貨升逾100點。

【07：55】美國總統特朗普於Twitter發文，表示在各種條件下，與中國完全脫鈎仍是一個政策選項。

【中美角力】特朗普︰與中國「完全脫鉤」仍是一個政策選項

【07：30】道指曾跌逾270點，午後跌幅收窄，最終跌39點，報26080點；標指升1點，報3115點；納指升32點，報9943點。港股ADR收報24396點，跌68點。恒指夜期持平，收報24340點，無升跌，低水125點，成交22,624張。

道指跌39點港股ADR跌近70點　紐約期油升2.3%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） 阿里健康（00241） 中興通訊（00763） 閱文集團（00772） 恒大健康（00708） 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618）

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