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【恒指夜期】疫情憂加深納指倒跌失萬關　夜期跌逾200點（不斷更新）

金融經濟 02:13 2020/06/20

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【港股市況】恒指黑期跌約15點　道指期貨升33點（不斷更新）

疫情憂慮加深，加上世衛警告新冠肺炎正在加速，以及邁向新的危險階段，拖累美股倒跌，道指於午後尋底，由最多升371點，午後跌逾300點，納指一度升1.1%至越萬點關口，亦跟隨倒跌逾0.5%，周末要繼續緊盯疫情。

【01：45】道指跌221點，報25858點，納指跌0.2%，報9917點，失萬關。夜期跌216點。

【01：30】美國疫情反彈，蘋果在美國南部及西部關門店。

【00：45】滙豐在倫敦股價折算收報37.5港元，較港高0.4%。

【00：30】歐洲收市仍升，英國升1.1%，德法升0.4%。

【00：15】美股倒跌。

【23：30】世衛譚德塞指，昨日報告新增15萬例新冠肺炎，為單日最大增幅。道指升111點。夜期跌107點。

=======

環球風險胃納好轉，道指期貨反彈，納指更持續強勢，期貨再率先衝上1萬關，帶動恒指夜期表現，一度升約百點水平。美股開市後持續升勢，其後升幅逐漸收窄，近期熱炒的新經濟股，仍緊盯納指做指標。

【22：51】道指升幅收窄至158點，納指報10022點，仍處萬點水平。夜期跌44點。

【21：30】道指升310點，納指升1%，報10038點。夜期升44點。

【20：11】道指期貨升322點，納指升1%，報10083點，夜期升85點。

====

新冠肺炎於中美疫情反彈，加上美國上周首領失業救濟人數多於預期，美股個別發展，道指跌39點。恒生指數今早低開91點，開報24373點，早市欠方向半日微跌16點，午後突升300點，恒生指數最終收報24643點，升178點。

【美股期貨】3大指數期貨全綫上升　道指期貨升逾百點

【達利奧旗下】橋水：股票投資者面臨「失落十年」

【港區國安法】任志剛：SWIFT不是美國政府說不讓你用就不用

【16：45】恒指黑期承接大市升勢，升約65點，報24628點；道指期貨升167點，報26066點。

【16：30】即月期指收報24610點，升270點或0.1%，低水34點。

【16：00】恒指收報24643點，升178點。國指收報9974點，升58點。港交所 （00388） 破頂收企300關，收報300.4元升1.5%；騰訊 （00700） 破頂收企460元，收報460.4元升0.5%。富時新貴阿里健康 （00241） 升7.6%。

【新股IPO】百勝中國據報已遞交上市申請　集資規模20億美元

【16：00】恒指U盤前升167點，報24632點。

【15：39】港股尾市升勢回順，升幅收窄至200點以下，恒生指數升約170點，報24636點。

【15：27】美團點評 （03690） 午後轉升1%，高見174.6元。

【15：09】大市升約230點，於24700點水平爭持。

【15：09】港交所 （00388） 升穿300元，高見300.6元。

【14：40】騰訊 （00700） 升穿今早高位465元，破頂高見465.6元。

【14：35】大市愈升愈有，升幅擴大至300點，升至24760點。滙豐 （00005） 倒升0.8%；友邦 （01299） 亦升近0.1%。

【14：20】港股升至24700點水平，升約240點。道指期貨升95點，報25994點。

【14：17】眾安在綫 （06060） 升勢未止，股價再升逾6%，高見34.35元。

【14：05】港股升幅進一步擴大至近200點，恒指升180點，報24645點。滙豐 （00005） 止跌。

滙豐自稱中國發展的「堅定支持者」 擬增加對內地市場投入

【14：01】大市突升百點，恒指升102點，報24567點。騰訊 （00700） 升1.4%；港交所 （00388） 升1.3%；滙豐 （00005） 跌幅收窄至0.3%；友邦 （01299） 跌幅收窄至0.7%。

【13：59】港股升約40點，重上24500點水平。

【13：51】沛然環保 （08320） 今早曾破頂高見0.172元，惟午後突瀉近7成，低見0.05元，成交2380萬元。

【13：50】大市午後繼續好淡爭持，欠缺方向，恒生指數最新跌不足10點，報24460點。

【13：05】本港地產股造好，恒地 （00012） 升0.8%；新地 （00016） 升1.4%；新世界 （00017） 升3.2%；信置 （00083） 升1.7%；長實 （01113） 則跌0.3%。

另外，九倉置業 （01997） 升4%，高見38.5元。

【13：03】維他奶 （00345） 績後升0.7%。維他奶中午公布截至3月底止年度，純利下跌23%至5.36億元。末期股息每股 28.4 港仙，較去年同期38仙減少25%。

維他奶去年少賺23%　派末期息28.4 港仙按年減25%

【13：00】港股午後初段續偏軟，大市跌約10點，報24454點。

【12：32】恒指黑期於港股中午收市時段升約35點，報24466點；道指期貨升65點，報25964點。

【12：00】恒生指數半日跌16點，中午收報24448點。國指中午收報9914點，跌1點。主板成交599億元。港交所 （00388） 破頂觸300關，中午收報299元，升1%；騰訊 （00700） 破頂高見465元，中午收報462.8元升1.1%。金融股領跌，友邦 （01299） 跌1.7%，中午收報70.75元；滙豐 （00005） 跌0.8%，中午收36.8元。

【11：49】港股中午收市前跌約20點，報24445點。

【11：02】騰訊 （00700） 破頂高見465元，升1.3%。

【10：59】港交所 （00388） 升逾1%，破頂觸300元關口。

【港交所股價】港交所破頂觸300元大關　逾千個沽盤排隊先出貨

【10：51】夢東方 （00593） 股價飈9成，高見2.05元，成交9.8萬涉32宗成交。

【10：30】小米 （01810） 逆市升0.8%，高見12.78元。小米發布微博稱，從6月1日至18日，小米全平台銷售金額破100億人民幣，獲得618全平台手機銷量冠軍。

小米618報捷　小米全平台銷售金額突破100億元

【10：24】手機孖寶逆市造好，瑞聲 （02018） 升7%，高見46.7元；舜宇 （02382） 升2.3%，高見118.2元。市調機構公布第一季全球高端手機市場數據，蘋果的iPhone11成為最暢銷高端手機，佔高端手機市場30%市場份額，緊接的第2至四4均為iPhone。

【10：20】中興 （00763） 總裁徐子陽表示，5nm芯片將在2021年推出，中興股價倒升0.5%，高見27.9元。

【10：16】美團點評 （03690） 跌0.4%，低見170元；小米 （01810） 跌0.1%，低見12.56元。

【10：12】騰訊 （00700） 升幅擴大至1%，破頂高見462.6元。

【10：06】大市下跌主要受金融股拖累，友邦 （01299） 跌2.2%，低見70.4元；滙豐 （00005） 跌1.1%，低見36.65元。

【09：57】港股跌幅擴大至約100點，跌穿24400點水平。

【09：57】阿里健康 （00241） 股價抽升逾半成，破頂高見21.65元。富時早前公布指數季度檢討，富時中國50指數納入阿里巴巴 （09988）  、阿里健康及翰森製藥 （03692）  ，剔出申洲 （02313）  、新華保險 （01336）  及中交建 （01800）  ，今日收市後生效。

阿里健康升6%破頂　收市後納入富時中國50指數

【09：55】大市再轉跌，恒指跌26點，報22438點。

【09：53】中興 （00763） 昨飈兩成後，股價今早回吐逾4%，低見26.05元。中興昨回應指，公司一切正常，未發生可能影響股價的事。對於中興於互動易稱公司5nm芯片正在技術導入的消息，公司稱相關消息並非新信息，2019年年報等均披露過。

中興技術導入5nm芯片「舊聞」　股價全日狂升逾兩成（第五版）

【09：53】閱文 （00772） 股價再升2%，破頂高見54.65元。

【09：52】有線寬頻 （01097） 升幅擴大至4成，高見0.078元，為升幅最大股份。

【09：43】恒大健康 （00708） 回吐兩日後再展升勢，股價今早升一成，高見10.9元。

【09：41】騰訊 （00700） 再破頂，騰訊升0.4%，高見460元。

【09：39】京東 （09618） 上市翌日，股價升0.5%，高見235.4元；網易 （09999） 升1.2%，高見128.8元；阿里巴巴 （09988） 升0.7%，高見219.8元。

【09：38】有線寬頻 （01097） 股價抽升32%。主席邱達昌表示，永升入主有線後，7年來首次連續3至4個月錄得正現金流，暫只能反映公司已站穩陣腳，又指公司手上有數億元，加上現金流正數，希望不用再供股。

【09：37】港股早段倒升，恒指最新報24499點，升34點。

【09：26】滙豐 （00005） 跌1.1%，開報36.7元；中移動 （00941） 逆市升1.2%，開報54.75元；友邦 （01299） 跌0.7%，開報71.5元；騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 平開。

【09：20】恒生指數低開91點，開報24373點，希瑪眼科 （03309） 折讓11.6%配股，股價低開8.5%，開報6元。

【配股潮】希瑪眼科跌逾8%　折讓11.6%配股淨籌近3.9億

【09：13】即月期指開報24300點，跌40點或近0.2%。

【09：12】人行將進行700億元人民幣7天期逆回購；1100億元人民幣14天期逆回購。

【08：51】恒指黑期跌約15點，報24417點，道指期貨升幅收窄至不足50點，報25932點，升33點。

【08：50】貝克·麥堅時（Baker & McKenzie）律師事務所及榮鼎諮詢（Rhodium Group）發布報告，今年首5個月外資通過併購對中國的投資總額，達到90億美元，是10年以來首次在數量及金額上超越中國對外併購交易。

新冠肺炎疫情下　外資對併購中國資產興趣不減

【08：10】美股期貨於周末前全綫上升，道指期貨升逾100點。

【07：55】美國總統特朗普於Twitter發文，表示在各種條件下，與中國完全脫鈎仍是一個政策選項。

【中美角力】特朗普︰與中國「完全脫鉤」仍是一個政策選項

【07：30】道指曾跌逾270點，午後跌幅收窄，最終跌39點，報26080點；標指升1點，報3115點；納指升32點，報9943點。港股ADR收報24396點，跌68點。恒指夜期持平，收報24340點，無升跌，低水125點，成交22,624張。

道指跌39點港股ADR跌近70點　紐約期油升2.3%

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責任編輯︰梁浩碩

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