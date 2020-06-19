【美股期貨】道指期貨升逾200點　百勝中國盤前升逾3%

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【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受網上申請 邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
新冠肺炎於中美疫情反彈，加上美國上周首領失業救濟人數多於預期，美股隔晚個別發展，至於美股期貨於周末前全綫上升，道指期貨升逾200點。
【05：28】百勝中國（美︰YUMC）盤前升3.2%，報52元。市場消息指，百勝中國秘密遞交在港上市申請，上市規模為20億美元。
【新股IPO】百勝中國據報已遞交上市申請 集資規模20億美元
【05：27】美股期貨升幅擴大，道指期貨升237點，報26136點；標指期貨升24點，報3122點；納指期貨升80點，報10063點。
【16：11】道指期貨升142點，報26041點；標指期貨升14點，報3112點；納指期貨升64點，報10047點。
【12：02】道指期貨升68點，報25967點；標指期貨升7點，報3105點；納指期貨升26點，報10009點。
【07：48】道指期貨升172點，報26071點；標指期貨升16點，報3114點；納指期貨升36點，報10019點。
美股隔晚欠方向，3大指數個別發展。道指曾跌逾270點，午後跌幅收窄，最終跌39點，報26080點；標指升1點，報3115點；納指升32點，報9943點。
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責任編輯︰梁浩碩